VIDEO Tenis de masă: Bernadette Szocs, învinsă în finala ITTF-Europe Top16 Cup, după ce a condus cu 3-0 la seturi

Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocs a cucerit medalia de argint la ITTF-Europe Top16 Cup, după ce fost învinsă, duminică, în finala competiției de la Montreux (Elveţia). Bernadette a condus cu 3-0 la seturi, însă germanca Solja Petrissa a revenit incredibil și s-a impus cu 4-3 (9-11, 9-11, 6-11, 12-10, 11-8, 11-8, 11-4).

Bernadette a ajuns în finală la ITTF-Europe Top16 Cup după ce le-a eliminat pe Hana Matelova (primul tur), Barbora Balazova (sferturi) şi pe Natalia Partyka (semifinale).

Jucătoarea noastră era deținătoarea titlului, la ediția de anul trecut învingând-o în finala competiției pe olandeza Li Jie, scor 4-1 (12-10, 8-11, 11-6, 11-5, 11-7).





Pe locul trei s-a clasat austriaca Sofia Polcanova, care a învins-o pe poloneza Natalia Partyka, scor 4-2 (7-11, 11-4, 7-11, 12-10, 11-7, 11-6), în meciul pentru medalia de bronz.

Medaliată cu bronz la ediția de anul trecut, Elizabeta Samara s-a oprit în acest an în sferturi la ITTF-Europe Top16 Cup, fiind eliminată chiar de Petrissa Solja.



Absolutely insane final at 2019 #ITTFEuropeCup \uD83C\uDFC6



Petrissa Solja \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEAdefeated Bernadette Szocs\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 4-3 after down 0-3\uD83C\uDFD3#SimplyTheBest #congrats pic.twitter.com/I5xFZeJK56