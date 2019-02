Andreea Grecu şi Teodora Vlad, vicecampioane mondiale la bob-2, la junioare

IBSF Junior World Championships in #Konigssee

2-woman #Bobsleigh

1\uD83E\uDD47 Beierl/Onasanya \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF9

2\uD83E\uDD48 Grecu/Vlad \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 +0.01

3\uD83E\uDD49 Kalicki/Lipperheide \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA +0.24



Followed by:

Nolte/Levi \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA

Ying/Tan \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF3

Huai/Lu \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF3 and Osipenko/Parfenova \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA



