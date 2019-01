VIDEO ​Turneul celor patru trambuline: De neoprit! Ryoyu Kobayashi a câștigat și a treia etapă, la Innsbruck

Kobayashi este liderul Cupei Mondiale (347 puncte în fața lui Piotr Zyla) şi are un avans de 45,5 puncte faţă de Eisenbichler după primele trei etape ale Turneului celor Patru Trambuline, înaintea concursului de la Bischofshofen, din Austria. Poziţia a treia este ocupată de Andreas Stjernen, la 49,7 puncte de lider.

Fostul câştigător al Turneului celor Patru Trambuline, austriacul Stefan Kraft, se clasează pe locul 20 în clasament, în timp ce deţinătorul titlului, polonezul Kamil Stoch, ocupă locul patru în ierarhie, la 65 puncte de lider, după ce a terminat pe cinci la Innsbruck.

Un-glaub-lich!! \uD83D\uDE31 Ryoyu #Kobayashi fliegt auch am #Bergisel wieder in einer anderen Liga und greift nun in #Bischofshofen nach dem Grand Slam! \uD83D\uDD25\uD83C\uDFC6\uD83C\uDDEF\uD83C\uDDF5 Stefan #Kraft \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF9 holt sich Platz zwei, Dritter wird Andreas #Stjernen \uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF4 #4hills #innsbruck pic.twitter.com/mSyXOY8f22