Ce ne așteaptă în 2019: Mondialul de fotbal feminin, CM de rugby, noul format de Cupa Davis, a patra Ligă consecutivă pentru Real Madrid?

Anul 2019 va avea mult fotbal, concentrat în perioada verii, cu Mondialul feminin, Cupa Africii pe Naţiuni şi Copa America, în timp ce rugby-ul va propune Cupa Mondială în Japonia, iar Mondialele de atletism vor avea loc tot într-o destinaţie exotică, Doha, capitala Qatarului, scrie AFP, conform Agerpres.





Cine va câştiga Mondialul feminin după SUA?





A opta Cupă Mondială de fotbal feminin va debuta pe 7 iunie pe arena pariziană Parc des Princes şi se va încheia o lună mai târziu la Lyon, la un an după ce "Les Bleus" au câştigat titlul suprem în Rusia. Calificată din oficiu în calitate de gazdă, naţionala feminină a Franţei va încerca să calce pe urmele celei masculine şi să devanseze eternele favorite, SUA (deţinătoarea titlului), Germania, Brazilia sau Japonia, echipe ce au fost la toate turneele finale. În schimb, Chile, Jamaica, Scoţia şi Africa de Sud vor fi la prima apariţie.







Competiţii continentale pentru fotbalul masculin





În timpul Mondialului feminin, în fotbalul masculin vor avea loc Cupa Africii pe Naţiuni (CAN) şi Copa America, ce se vor încheia pe 7, respectiv 13 iulie. Dacă organizarea competiţiei Copa America este încredinţată ferm Braziliei, cea a CAN i-a fost retrasă Camerunului, din cauza întârzierilor la lucrările la infrastructuri şi a situaţiei fragile din punct de vedere al securităţii. Ţara în care va avea loc CAN va avea mult de lucru pentru a găzdui turneul, ce va avea prima oară 24 de echipe. Cum fotbalul are oroare de vid, UEFA a înfiinţat o nouă competiţie, Liga Naţiunilor, menită să înlocuiască o parte a meciurilor amicale şi să ofere încă o cale de acces la EURO. Faza finală, cu patru echipe, va avea loc între 5 şi 9 iunie în Portugalia. În semifinale ţara gazdă va întâlni Elveţia, iar Olanda va primi replica Angliei.







A patra Ligă a Campionilor consecutivă pentru Real Madrid?





Începutul verii va fi dens pe terenul de fotbal. Pe 1 iunie va avea loc finala Ligii Campionilor, pe un stadion nou, Wanda Metropolitano, arena echipei Atletico Madrid. Rămâne de văzut dacă Real, câştigătoarea ultimelor trei ediţii, va juca pe terenul rivalei sale pentru a patra Ligă a Campionilor consecutivă. Şansele par destul de mici. Părăsită de antrenorul Zinedine Zidane, apoi de vedeta Cristiano Ronaldo, echipa este departe de nivelul său obişnuit, chiar dacă spre sfârşitul anului Luka Modric a câştigat Balonul de Aur. În aceste condiţii, sunt destui cei care cred că dominaţia lui Real se apropie de sfârşit.







Ceferin şi Infantino vor un nou mandat





Aleksander Ceferin, preşedintele UEFA, şi Gianni Infantino, preşedintele FIFA, se simt bine acolo unde sunt. Mai mult sau mai puţin beneficiari direcţi ai dizgraţiei în care a căzut Michel Platini, ei vor candida pentru noi mandate, Ceferin în februarie, iar Infantino în iunie. În acest moment, ei nu au niciun rival declarat.







Un nou Tur al Franţei pentru Sky?





Cu şase victorii reuşite de echipa Sky în ultimele şapte ediţii, se pune întrebarea dacă Turul Franţei va pierde accentul britanic în 2019 sau dacă această formaţie va oferi un nou învingător după Bradley Wiggins, Chris Froome şi Geraint Thomas, ultimul fiind câştigătorul din 2018. Marea Buclă, care va pleca de la Bruxelles pe 7 iulie, va avea în 2019 o ediţie cu totul aparte, căţărătorii trăgându-şi partea leului când se împlinesc 100 de ani de la apariţia tricoului galben.







Lumea rugby-ului, în Japonia





După avalanşa de evenimente fotbalistice, va fi rândul sportului cu balonul oval să aibă Cupa sa Mondială odată la patru ani, toamna, cum se obişnuieşte, însă de data aceasta în altă ţară. Japonia, una din naţiunile în ascensiune ale rugby-ului, va fi gazda celor mai bune douăzeci de echipe din lume între 20 septembrie şi 2 noiembrie, la a noua ediţie a competiţiei. Deşi a făcut un pas greşit în noiembrie la Dublin (9-16), Noua Zeelandă rămâne marea favorită. Călăii lor irlandezi, care au reuşit Marele Şlem la Turneul celor Şase Naţiuni din 2018, par cea mai puternică echipă din emisfera nordică şi cel mai serios outsider.







Atletism la Doha, sezonul decalat





Un lucru neobişnuit, Mondialele de atletism vor avea loc în timpul Cupei Mondiale de rugby şi nu în luna august. Din pricina căldurii din timpul verii, Qatarul a modificat data de desfăşurare a evenimentului, la fel cum va face pentru Cupa Mondială de fotbal din 2022. Astfel, Mondialele de atletism vor avea loc între 28 septembrie şi 6 octombrie, cu participarea unor noi eroi, apăruţi după Jocurile de la Rio, ca sprinterul Christian Coleman (SUA), săritorul cu prăjina Armand Duplantis (Suedia) sau hurdlerul Abderrahman Samba (Qatar).







Baschet: o premieră pentru China





Dornică să organizeze cât mai multe competiţii după Jocurile Olimpice de la Beijing, China va găzdui în 2019 prima sa Cupă Mondială într-un sport colectiv, în prima jumătate a lui septembrie. Va fi un sport cu mare audienţă, baschetul masculin. În spatele americanilor, deţinătorii titlului, cele mai bune echipe din lume vor lupta mai ales pentru primele şapte bilete la Jocurile Olimpice de la Tokyo, un argument ce ar trebui să seducă vedetele din NBA şi Euroligă.







Cupa Davis bis, premieră





Cupa Davis a murit, trăiască nou formulă a Cupei Davis! Victimă a faptului că este puţin atrăgătoare pentru cei mai buni jucători din circuit, una din cele mai vechi competiţii sportive va avea parte în 2019 de un adevărat lifting orchestrat de firma fotbalistului echipei FC Barcelona, Gerard Pique. Competiţia va fi concentrată într-o săptămână, în luna noiembrie la Madrid, cu participarea a 18 echipe, formatul amintind de fosta World Team Cup organizată de ATP. În ciuda protestului multor jucători, ediţia 2018, câştigată de Croaţia, va rămâne deci ultima pentru Cupa Davis istorică.