Un nou fenomen bate la porțile baschetului american profesionist: Zion Williamson, 18 ani, 130 kg și „doar” 2,01 metri

Zion Williamson este considerat deja prima alegere pentru următorul draft NBA din iunie, selecția jucătorilor tineri pentru elite, în timp ce colegul său R.J. Barrett este anunțat pe poziția a doua.









La fiecare meci, jucătorul universității Duke pare să se joace cu gravitația.Este deja cel mai greu dintre toți jucătorii ligii profesioniste nord-americane, cu excepția lui Boban Marjanovic, care are 131 kg dar la 2,21 m. Zion Williamson are 2,01 m și o alonjă de 1,14 m."Astfel de atleți întâlnești o dată la o generație", spune Kevin Durant, de la Golden State Warriors.Modelele sale nu sunt jucători care au făcut avere prin forța lor, precum Shaquille O'Neal sau Karl Malone.Pe lângă Michael Jordan și Magic Johnson, îl citează pe Larry Bird, care s-a remarcat în special prin inteligența de joc.Dornică de comparații, lumea sportului vrea să îl așeze într-un tipar, comparându-l cu una dintre gloriile precedente."Am crezut că va fi un singur LeBron", a declarat recente antrenorul Golden State Warriors, Steve Kerr, referindu-se la LeBron James, un colos și el (113 kg la 2,03 m).Alții văd în Zion moștenitorul unor jucători precum Charles Barkley sau Larry Johnson, capabili de performanțe peste talia lor."Este mai exploziv decât eram eu", crede Barkley.Pentru intrarea în NBA, Barkley a pierdut peste 20 kg, trecând de la 136 la 114 kg. "A fost ușor pentru mine", spune el, "pentru că eram gras. (...) Dar nu știu dacă e posibil pentru el, nu cred că are grăsime."