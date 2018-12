Schi fond: Norvegianul Petter Northug, dublu campion olimpic, se retrage la 32 de ani

Schiorul de fond norvegian Petter Northug, dublu campion olimpic şi câştigătorul a 13 medalii de aur la Campionatele Mondiale, şi-a anunţat miercuri retragerea din activitatea sportivă, la 32 de ani, din cauza problemelor fizice, informează agenţia EFE, conform Agerpres.





"Am decis să mă retrag ca schior. Am traversat o vară şi o toamnă pline de probleme. Am vrut să fiu în formă pentru debutul sezonului, însă în ultimele în ultimele săptămâni am realizat că nu voi putea concura la acest nivel", a declarat Northug în cursul unei conferinţe de presă pe care a susţinut-o la Trondheim (Norvegia).





În palmaresul schiorului norvegian figurează două medalii olimpice de aur, la 50 km şi sprint pe echipe, cucerite la Jocurile de iarnă din 2010, desfăşurate la Vancouver (Canada), unde a mai obţinut o medalie de argint şi alta de bronz. La acestea se adaugă 13 medalii de aur şi 3 de argint cucerite la Campionatele Mondiale, între 2007 şi 2015.





Aceasta este a treia retragere din acest an a unei mari vedete a schiului nordic norvegian, sport în care această ţară este o forţă mondială, după cele ale lui Marit Bjoergen şi Ole Einar Bjorndalen, din luna aprilie.