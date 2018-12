Team Sky a câştigat şase din ultimele şapte ediţii ale Turului Franţei cu Bradley Wiggins, Christopher Froome şi Geraint Thomas.

Sponsorul Sky şi-a început parteneriatul în ciclism în 2008, la iniţiativa federaţiei britanice, iar echipa a început să evolueze din sezonul 2010.

Sky has announced that 2019 will be the final year of its involvement in cycling, drawing to a close an association spanning more than a decade of unprecedented success.



