Elisabeta Lipă despre situația sportului românesc: "Suntem ca un copil cu părinţii divorţaţi, avem nevoie de finanţare la 1 ianuarie 2019"

Preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a comparat sportul românesc cu un copil cu părinţii divorţaţi, care “fuge” la MTS sau COSR, precizând că federaţiile au nevoie de buget de la 1 ianuarie 2019, fiind an preolimpic, informează News.ro.





“Ne dorim ca bugetul să vină începând cu 1 ianuarie, pentru că e un an preolimpic. Suntem câteva federaţii olimpice pe umerii cărora apasă povara medaliilor olimpice dar nu putem ajunge acolo dacă nu investiţi în noi. Ne dorim să fie consultaţi şi specialiştii federaţiilor în metodologia de stabilire a bugetelor. Trebuie să vă gândiţi ce doriţi de la noi, dacă doriţi medalii trebuie să investiţi şi în cluburi, nu numai în federaţii.







Eu când am fost ministru în 2015 am dorit să fac imposibilul posibil pentru că auzisem că nu se poate acorda bugetul de la 1 ianuarie, că este greu. Şi am reuşit asta. Este foarte greu să nu ai bani de nimic, fie că vorbim de pregătire sau de medicaţie. Noi nu facem performanţă pentru nimeni. Eu fac performanţă cu sportivii pe care îi reprezint pentru ei, pentru România, ca să facem ţara cunoscută şi cred că în mare măsură şi reuşim să facem acest lucru. Şi de asta îmi doresc să avem bugetul gata până la 1 ianuarie”, a declarat Lipă, marţi, la finalul Galei Canotajului Românesc.





Oficialul FRC spune că nu se află în dispută cu noul ministru al Tineretului şi Sportului, ci doar îşi doreşte performanţă de la sportivii pe care îi reprezintă: “Eu nu m-am propus să fiu în contre cu niciun ministru dacă voi găsi înţelegere. Performanţa are nevoie şi de sprijinul MTS-lui. Mie nu îmi place să alerg de la o instituţie la alta. Ştiţi cum suntem noi acum? Ca un copil cu părinţii divorţaţi, când se ceartă cu mama fuge la tata şi invers. Când nu găsim înţelegere la MTS fugim la COSR şi invers. Eu nu sunt în contre cu nimeni nu îmi risipesc energia fiind în contre cu miniştrii şi directorii din MTS. Eu vreau să ne bucurăm de acelaşi lucru, de medalii şi de sportivii noştri”.





Canotajul românesc a obţinut în acest an 37 de medalii în competiţiile internaţionale, la toate categoriile, dintre care 17 de aur, cele mai multe din întreg sportul românesc.