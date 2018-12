Patricio Manuel, primul boxer transgender câştigător al unui meci la profesionişti, în SUA

Manuel, în vârstă de 33 de ani, l-a învins pe mexicanul Hugo Aguilar la puncte, după patru runde, la categoria super-pană. La finalul partidei, acesta a fost huiduit de mai multe persoane din tribune.

"It's a funny thing when just living your truth becomes historic."



Patricio Manuel gets his first win as a professional boxer @fantasysprings. #GoldenBoyFN. Congratulations! pic.twitter.com/ce4T9OcBQa