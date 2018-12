​Sport Report: Venus, mai mândră pe terenul de tenis; Djokovic, tot mai aproape de Federer și Nadal; Liverpool, planuri doar pe termen lung; Directorul AO se apără din spatele lui Federer; Busquets îl are permanent în minte pe Guardiola

​Venus Williams (38 de ani, 49 de titluri WTA - din care șapte de Grand Slam) este pasionată de modă și afaceri. La 16 ani, Djokovic intra în Top 700 cu Mișa Zverev și Andy Murray. Directorul executiv Peter Moore a dezmințit zvonurile conform cărora Fenway Sports Group ar încuraja tacit oferte de achiziționare a lui FC Liverpool. Craig Tiley, directorul Australian Open, a comentat aluziile la adresa sa și a lui Federer. Niko Kovac este încă antrenor la Bayern, după cum se vede.

​Venus Williams (38 de ani, 49 de titluri WTA - din care șapte de Grand Slam) este pasionată de modă și afaceri. La 16 ani, Djokovic intra în Top 700 cu Mișa Zverev și Andy Murray. Directorul executiv Peter Moore a dezmințit zvonurile conform cărora Fenway Sports Group ar încuraja tacit oferte de achiziționare a lui FC Liverpool. Craig Tiley, directorul Australian Open, a comentat aluziile la adresa sa și a lui Federer. Niko Kovac este încă antrenor la Bayern, după cum se vede.





Pe Venus Williams tenisul a ajutat-o în afaceri - și viceversa.













Jucătoarea de 38 de ani, cu 49 de titluri WTA, din care șapte de Mare Șlem, este pasionată de modă și afaceri după ce a lansat brandul EleVen de îmbrăcăminte de zi în 2007. Williams spune că ambele aspecte ale vieții ei sunt îmbucurătoare, beneficiile reflectându-se și pe terenul de tenis: „Aici sunt în top, pe când în afaceri am pornit de la zero”. Dar a recunoscut că „nu oricine poate să joace tenis profesionist și să conducă și o afacere. Să fii antreprenor înseamnă să înfrunți riscuri într-o manieră sustenabilă și durabilă. E o nouă definiție, diferită radical de ce obișnuia să fie odată”. (wta.tennis.com)





Djokovic intră pe o nouă listă selectă.









La 16 ani, Novak a cîștigat al treilea (!) turneu la care participa, Serbia & Montenegro Futures de la Belgrad, orașul său natal, intrând în clasamentul ATP în 2003 și terminând anul în Top 700 ca unul din cei mai tineri jucători, împreună cu Mișa Zverev și Andy Murray. Au urmat alte salturi în clasamente: în 2004 a intrat în Top 200, câștigând câte două turnee Challenger și Futures; în 2005, după ce a făcut turul al treilea la Wimbledon a dat buzna în Top 100 - și n-a mai plecat de acolo, fiind în Top 10 din aprilie 2007 până în noiembrie 2017. Pe 26 noiembrie Djokovic a intrat în a 700-a săptămână în Top 100, fiind al șaptelea jucător activ prezent acolo. El este depășit de Federer (999), Feliciano Lopez (856), Nadal (815), Berdych (774), Verdasco (769) și Gasquet (711). (Tennis World)



FC Liverpool nu e de vânzare.









Directorul executiv Peter Moore a dezmințit zvonurile conform cărora Fenway Sports Group ar încuraja tacit oferte de achiziționare a lui FC Liverpool, pe care-l deține din 2010. Moore a declarat că grupul este angajat să susțină clubul pe termen lung. „Investiții de 2 mil. lire imediat după preluare sunt urmate de alte 50. La Kirkby construim un centru de performanță, unde vom avea pentru prima oară în același loc și prima echipă, și academia. Grupul înțelege orașul, înțelege fanii, nu are gândire pe termen scurt și nici nu face investiții de mântuială, are încredere în ce se întâmplă pe teren sub conducerea lui Jurgen Klopp și în club sub conducerea lui Michael Edwards, directorul nostru sportiv. Capitalul investit este răbdător și cu încredere în viitor”. (Sky Sports)



Directorul turneului de la Melbourne începe să răspundă acuzațiilor.









Craig Tiley, directorul turneului de Mare Șlem australian, a răspuns pentru The Times la comentariile fostului tenisman Julien Benneteau, conform cărora Roger Federer ar primi tratament preferențial la Melbourne ca urmare a legăturii lui Tiley cu Tony Godsick, agent al elvețianului și partener al acestuia în organizarea Cupei Laver.



Directorul australian spune că programarea partidelor ține de mulți factori, de la jucători și echipele lor până cerințele partenerilor media. Întrucât Federer este un jucător unic în generația lui, recunoscut ca unul din atleții cu cel mai mare „succes de casă” din lume, votat mai mulți ani ca sportiv favorit al australienilor, fanii și televiziunile îl vor pe teren la orele de maximă audiență.



„Nu cred că există vreun director de turneu în lume care să nu ia în considerație asemenea factori atunci când face programarea. Așa se întâmplă cu toate numele mari din tenis, din sport în general. Cât despre Laver Cup, Tennis Australia este mândru de succesul ei. Avem o parte din ea, alături de US Tennis Association și alți parteneri și este unul din evenimentele recente de succes în tenis, care pune sportul într-o lumină nouă și atrage noi fani”. (Tennis World) „Alți parteneri” în Cupa Laver înseamnă Team 8, firma lui Federer, ca principal asociat; iar Craig Tiley este directorul de marketing și distribuție al evenimentului, fiind remunerat generos pentru asta. Statistica arată că în ultimii doi ani Federer a jucat seara la Melbourne 12 partide din 14, iar Nadal șase din 12.



Tomas Carbonell, oficial al federației spaniole de tenis a fost citat pe 29 noiembrie tot de Tennis World: „Ce este Laver Cup? Este orice sau nimic. Este un format care are succes deoarece participă jucătorul suprem – oriunde merge Federer ai o mulțime de spectatori. Dar ce valoare va mai avea când se va retrage? Cine va mai merge? Fără puncte, doar pentru bani... Cei care trăiesc din tenis știu că turneele demonstrative durează puțin”. Spaniolii nu ezită să recunoască măreția de imagine a lui Federer, dar nu se pot abține să nu mârâie puțin printre dinți...



Un mijlocaș spaniol celebru are gânduri legate de Manchester City.









Sergio Busquets recunoaște că Pep Guardiola este singurul om care l-ar putea tenta să plece de la Barcelona. Managerul lui Manchester City a jucat un rol decisiv în ascensiunea lui Busquets, ajutându-l să se transforme dintr-un tânăr jucător într-unul din cei mai buni din lume. Chiar dacă a atins în weekendul trecut pragul de 500 de meciuri jucate la Barcelona, mijlocașul de 30 de ani a fost vizat de zvonuri de plecare de când Guardiola a preluat-o pe City.



Deși admite că plănuiește să rămână până la sfârșitul carierei pe Nou Camp, Busquets mărturisește că s-ar gândi la un transfer dacă ar fi solicitat de Guardiola. „A avut un impact uriaș asupra carierei mele”, a declarat el pentru Diario Sport. „Mi-a dat șansă. A avut încredere în mine. M-a făcut parte din cea mai bună Barça din istorie, o echipă cu mari jucători în care am învățat să fiu un jucător mai bun. Recunosc că mă gândesc că aș putea să plec la el, este normal să-l am mereu în minte pentru ce a făcut pentru cariera mea.” (Manchester Evening News)



Antrenorul lui Bayern are necazuri mari.









„Niko Kovac este încă antrenor la Bayern, după cum se vede”. Gluma vine ca o pedeapsă cinică pentru minciunile lui Kovac din aprilie, când se înmulțeau zvonurile legate de plecarea de la Eintracht Frankfurt la Bayern. Croatul îi asigura pe directorul sportiv Fredi Bobic și pe fanii echipei că nu are contacte cu câștigătorii în serie ai Bundesligii și că va rămâne antrenor al Vulturilor, „după cum se vede”. N-a trecut nici jumătate de sezon și Kovac are probleme serioase. Echipa este pe locul cinci, la nouă puncte de liderul Dortmund; ironic, Eintracht este cu două puncte în față. Cel mai bun rezultat al sezonului, 5-1 cu Benfica în Liga Campionilor, a mai micșorat presiunea pe conducerea lui Bayern.



Dar este o victorie a „bătrânului” Bayern, asigurată de veteranii Arjen Robben (două goluri) și Frank Ribéry (unul spectaculos), rotunjită de alte două ale lui Robert Lewandowski, care a devenit al șaselea marcator din istoria Ligii Capionilor cu o zestre de 51. Calificarea facilă în 16-zecimile Ligii (chiar dacă dintr-o grupă ușoară) le permite șefilor din Sabener Strasse să mai ignore valul de critici privind structura de vârstă a echipei. Ies astfel dintr-un pericol iminent, „după cum se vede”. (ESPN)