LIVEVIDEO Campionatul mondial de șah: Magnus Carlson sau Fabiano Caruana? Numele campionului va fi aflat miercuri / Carlsen câștigă primul joc, 1-0

18:13 Magnus Carlsen, cu albele, a câștigat primul meci









Tie-breakul a început la ora 15,00 GMT. Cei doi jucători vor disputa patru meciuri semirapide, cu un timp limitat (25 de minute, cu un increment de 10 secunde pe mutare).În caz de egalitate, urmează două jocuri suplimentare, în format blitz, cu doar 5 minute timp de gândire plus un increment de 3 secunde pe mutare.În cazul în care egalitatea persistă, urmează alte două meciuri, înainte de un joc tip „moarte subită”. Aici, jucătorul care are albele are 5 minute timp de gândire, iar negrul 4 minute. După mutarea 60, ambii jucători beneficiază de un increment de 3 secunde pe mutare. În caz de remiză, negrul este declarat câștigător.Considerat unul dintre cei mai buni jucători din istorie, Magnus Carlsen, 27 de ani, va încerca să câștige al patrulea titlu mondial consecutiv.Fabiano Caruana, 26 de ani, ar putea oferi Statelor Unite primul titlu mondial după cel al legendarului Bobby Fischer, care l-a învins în 1972 pe rusul Boris Spassky în "meciul secolului", reușind să rupă, în plin Război rece, 24 de ani de hegemonie sovietică.Fapt fără precedent în istoria competiției, cele 12 partide regulate, care au început în 9 noiembrie, s-au încheiat cu 12 remize.