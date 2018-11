JO 2020: Obiectivul României, obținerea unui număr de 6-8 medalii

Secretarul general al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, George Boroi, a declarat, joi, la Izvorani, la un seminar privind evaluarea potenţialului olimpic al României, că delegaţia ţării noastre va avea drept obiectiv la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice obţinerea unui număr de 6-8 medalii, informează News.ro.

“Am avut o analiză destul de realistă astăzi, care va continua cu prezentarea fiecărei federaţii şi tind să cred că, din păcate, nu ne vom ridica la nivelul la care am investit în ultimii doi ani de zile. Am făcut o analiză comparativă cu ediţia precedentă şi am spus foarte clar că după rezultatele de la campionatele mondiale şi europene mai mult de şase medalii nu cred că putem obţine la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Asta este părerea mea. Aş vrea totuşi să cred că pentru obiectivul de performanţă, spre deosebire de analiza Comisiei Tehnice care spune patru-şase medalii, să putem merge către şase-opt medalii. Sunt două planuri de acţiune, primul de susţinere a sportivilor incluşi în programul Samurai şi formarea unui lot în regim de urgenţă pentru Paris 2024”, a declarat Boroi.





Preşedintele Federaţiei Române de Haltere, Nicu Vlad, a afirmat că halterofilii români au ca obiectiv obţinerea unei medalii olimpice: “Eu mă bucur că astăzi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a organizat această acţiune având în vedere că mai sunt 610 zile până la Jocurile Olimpice. Ne apropiem cu paşi foarte repezi de Jocurile Olimpice. În ceea ce priveşte Federaţia Română de Haltere, ne-am propus, şi sper să ne îndeplinim obiectivul, să obţinem o medalie. Avem în vedere să calificăm trei-cinci sportivi şi să obţinem această medalie pe care ne-am propus-o."





Pentru gimnastică simpla calificare a echipei la Jocurile Olimpice ar putea fi o performanţă, după cum afirmă preşedintele FRG, Andreea Răducan.





"Eu cred că în ceea ce priveşte gimnastica românească trebuie să o luăm pas cu pas. Bineînţeles că toţi cei care iubesc gimnastica îşi doresc să vadă medalii din nou la fete şi băieţi, dar perioada dificilă pe care o traversăm nu s-a schimbat foarte mult. Probabil pentru noi şi calificarea echipei la Jocurile Olimpice poate aduce bucuria obţinerii unei medalii în situaţia în care ne aflăm astăzi. Trebuie să fim şi realişti dar avem şi suficientă încredere, pe care trebuie să o arătăm sportivilor noştri. Trebuie însă să facem lucrurile pas cu pas şi trebuie să avem răbdare să creştem sănătos până la la podiumul olimpic. Avem obiectiv o medalie, dar nu vrem să punem presiune pe sportivi. Larisa Iordache este speranţa noastră că va reveni în sânul echipei, Marian Drăgulescu să rămână apt de lucru, sunt câţiva sportivi care suntem încrezători că se pot pregăti bine până la concurs. Avem un an important, calificarea pentru Jocurile Olimpice şi abia apoi putem vorbi de medalii”, a spus Răducan.





Scrima românească are ca obiectiv obţinerea a două medalii la Tokyo.





“Federaţia Română de Scrimă şi-a propus două medalii pentru Tokio, este un obiectiv îndrăzneţ, dar avem în continuare sportivi foarte valoroşi. Ana Maria Popescu a demonstrat încă o dată că este o sportivă de mare valoare, îi avem pe Dolniceanu şi pe Bianca Pascu, iar cele două echipe cu care sperăm să obţinem calificarea pot obţine o surpriză la Tokyo, respectiv spada masculin şi feminin. COSR se bazează pe cele mai importante federaţii, am avut suportul lor şi ne bazăm în continuare pe această instituţie”, a declarat Roxana Scarlat Bîrlădeanu, decretar general în FRS.





Antrenorul lotului feminin de judo, Florin Bercean, visează ca măcar un sportiv să urce la Tokyo pe podiumul olimpic: “Îmi doresc tare mult să ne numărăm printre federaţiile care vor aduce satisfacţie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, mai ales că am fost foarte aproape la Rio şi am ratat. Eu sunt convins că vom lua medalii pentru că lucrăm serios, avem vechea generaţie care lucrează alături de noi. La masculin vin nişte tineri foarte serioşi şi am construit un lot olimpic, ceea ce ne dă speranţe că ne vom îndeplini obiectivul la Tokyo. Merită şi băieţii pentru că avem tineri foarte talentaţi dar care nu au fost scoşi la lumina. Eu aş fi mulţumit şi cu o singură medalie, două poate ar fi prea mult, dar nu m-aş supăra să fie două”.





JO de la Tokyo vor avea loc între 24 iulie şi 9 august 2020.