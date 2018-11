Începe duelul dintre Magnus Carlsen și Fabiano Caruana pentru titlul mondial la șah / America are un finalist pentru prima oară după Bobby Fischer

Competiția, organizată la fiecare doi ani, prevede maxim 12 meciuri, programate de vineri, 15,00 GMT, și până în 26 noiembrie. Primul jucător care atinge 6,5 puncte va fi declarat învingător. O victorie aduce 1 iar o remiză 0,5.În caz de egalitate, cei doi tineri mari maeștri - ambii sub 30 de ani - vor juca patru partide suplimentare cu timp redus, exercițiu la care norvegianul de 27 de ani, așa cum a demonstrat în 2016 la New York în fața rusului Serghei Kariakin.Inițiat în șah de tatăl său la o vârstă fragedă și mare maestru internațional la 13 ani, Magnus Carlsen este "fără nicio îndoială unul dintre cei mai mari jucători de șah din toate timpurile", spune Milan Dinic, redactor șef la British Chess Magazine.Dificil de găsit vreo falie în jocul acestui tânăr norvegian atletic, manechin în timpul liber, supranumite uneori "Thor" al șahului.Atuurile sale? O redutabilă intuiție și o memorie prodigioasă care îi permit să dispună de un vast repertoriu de lovituri."Nu cred că Magnus are slăbiciuni evidente", a subliniat joi Caruana, 26 de ani, într-o conferință de presă cu Carlsen. "Acestea fiind spuse, face totuși erori - amândoi facem. Provocarea e să fiu pregătit să le exploatez când apar".Magnus Carlsen a mărturisit că nu a jucat la cel mai înalt nivel al său în ultima perioadă dar se declară încrezător în capacitatea sa de a schimba tendința."Fabiano este un jucător formidabil", a declarat Carlsen. "Știu că dacă voi continua să joc așa cum am făcut-o în ultima perioadă, probabil nu voi câștiga".După ce a câștigat biletul pentru finală terminând primul în turneul candidaților din Berlin, italo-americanul născut în Miami a obținut o remiză cu Carlsen în august.Cei doi adversari sunt umăr la umăr în clasamentul Elo, Carlsen, 2.835 puncte, nedepășindu-și adversarul decât cu trei puncte.Prin Caruana, Statele Unite au un reprezentant la acest nivel pentru prima oară după ce Bobby Fischer, o altă legendă a șahului, l-a învins în 1972 pe rusul Boris Spassky în "meciul secolului", spărgând, în plin Război Rece, 24 de ani de hegemonie sovietică.Orice comparație cu campionul american ar fi prematură la acest stadiu, a temperat însă Caruana."Dacă devin campion mondial ar fi puțin mai justificat", a adăugat el, precizând că nu împărtășește nici "stilul" șahist și nici temperamentul lui Fischer, care a murit în Islanda, mizantrop.Cu un Carlsen cu profil atipic și un Caruana susceptibil să seducă publicul american, World Chess, organizatorul turneului, speră să câștige noi audiențe și să modernizeze imaginea jocului vechi de 1.500 de ani."Există mulți oameni printre celebrități, cinema și muzică, interesați", a spus Caruana. "Șahul este în curs de a deveni mai cool".