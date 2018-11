Mary Keitany (Kenya) a câştigat pentru a patra oară maratonul de la New York

Atleta kenyană Mary Keitany a câştigat pentru a patra oară în cariera sa maratonul de la New York, desfăşurat duminică, în timp ce la masculin cursa a fost câştigată de etiopianul Leisa Desisa, transmite Agerpres.





Keitany, în vârstă de 36 ani, deja laureată la New York în 2014, 2015 şi 2016, a trecut prima linia de sosire, după 2h 22min. 48sec. Ea a reuşit să o devanseze pe compatrioata sa Vivian Cheruiyot (2h 26min. 02sec.), campioana olimpică en titre la 5.000 m şi care în luna aprilie s-a impus în maratonul de la Londra. Pe poziţia a treia, în 2h 26min. 22sec., s-a clasat americanca Shalane Flanagan, învingătoare anul trecut în cursa newyorkeză.





Etiopianul Lelisa Desisa (28 ani) a reuşit să câştige în premieră maratonul de la New York, fiind cronometrat în 2h 05min. 59sec. Dublu învingător în maratonul de la Boston, Desisa a rezistat atacului compatriotului său Shura Kitata (2h 06min. 01sec), în finalul din Central Park, poziţia a treia fiind ocupată de deţinătorul titlului, kenyanul Geoffrey Kamworor (2h 06min. 26sec.)





"Anul acesta am decis că trebuie să fiu campion. M-am antrenat din greu şi am controlat bine cursa şi pe adversarii mei. Mi-am conservat energia, iar astăzi a fost ziua mea. Sunt cu adevărat foarte fericit", a declarat Lelisa Desisa, care încheiase pe podium maratonul de la New York în 2014, 2015 şi 2017.







Clasamente finale:





FEMININ





1. Mary Keitany (Kenya) 2h 22 min 48 sec

2. Vivian Cheruiyot (Kenya) 2h 26 min 02 sec

3. Shalane Flanagan (SUA) 2h 26 min 22 sec

4. Molly Huddle (SUA) 2h 26 min 44 sec

5. Rahma Tusa (Etiopia) 2h 27 min 13 sec

...

MASCULIN





1. Lelisa Desisa (Etiopia) 2h 05 min 59 sec

2. Shura Kitata (Etiopia) 2h 06 min 01sec

3. Geoffrey Kamworor (Kenya) 2h 06 min 26 sec

4. Tamirat Tola (Etiopia) 2h 08 min 30 sec

5. Daniel Wanjiru (Kenya) 2h 10 min 21 sec..