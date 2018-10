​VIDEO Robert Marchand, pe velodrom, la 107 ani

Marchand este recordmenul mondial al orei, la categoriile plus 100 de ani şi plus 105 ani. În ianuarie 2017, el a reuşit, tot pe velodromul din Saint-Quentin-en-Yvelines, să parcurgă 22,547 kilometri într-o oră. El a spus atunci că ar fi putut mai mult dacă ar fi văzut pancarta pe care scria că mai are zece minute.





La câteva luni după această performanţă, Marchand a anunţat că renunţă la tentativele de a stabili noi recorduri, din cauza problemelor cu tensiunea şi reumatismul.





Deşi medicii Federaţiei Franceze de Ciclism l-au sfătuit să nu mai ruleze pe bicicletă, din cauza riscului unei crize cardiace, Marchand nu vrea să renunţe la pasiunea sa, astfel că vineri va pedala o oră pe velodrom.