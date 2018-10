U BT Cluj – Steaua Bucureşti, scor 67-71, în derbiul etapei a III-a a Ligii Naţionale de baschet masculin

Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a fost învinsă vineri, pe teren propriu, de vicecampioana Steaua Bucureşti, cu scorul de 71-67 (38-36), în derbiul etapei a III-a a grupei valorice A din Liga Naţională informează News.ro.Principalii marcatori ai partidei au fost Washburn 22 puncte, Moldoveanu 11, Rasici 11, pentru U BT Cluj, respectiv Durici 21, Delas 15, pentru Steaua.În urma victoriei, Steaua adună 4 puncte (un meci mai puţin disputat), iar U BT Cluj are 5, după ce a suferit prima înfrângere a stagiunii, într-o reeditare a semifinalei din stagiunea trecută, când tot bucureştenii s-au impus.Tot vineri, de asemenea în grupa A, BCMU Piteşti – SCM Timişoara 96-91. Cea de-a treia partidă a grupei se va disputa sâmbătă între CSM Oradea şi Dinamo Bucureşti.La startul stagiunii 2018-2019 s-au aflat 22 de echipe, care au fost împărţite, conform noului regulament, în trei grupe valorice:Grupa A - CSM Oradea, Steaua Bucureşti, U BT Cluj, CSU Sibiu, SCM Timişoara, BCMU Piteşti, SCM Craiova, Dinamo Bucureşti;Grupa B - Cuza Sport Brăila, ABC Athletic Constanţa, CSO Voluntari şi CSM Mediaş;Grupa C - Phoenix Galaţi, CSM Târgu Mureş, Universitatea Cluj-Napoca, CN Aurel Vlaicu Bucureşti, CSM 2007 Focşani, Rapid Bucureşti, Agronomia Bucureşti, ACS Târgu Jiu, CSM VSKC Miercurea Ciuc şi CSM Sighetu Marmaţiei.În prima fază se va juca în sistem ”fiecare cu fiecare” în dublă manşă, tur – retur, în cadrul grupelor A şi C, respectiv în sistem ”fiecare cu fiecare” în patru manşe în cadrul grupei B.În faza doua, cele 22 de echipe vor fi împărţite în patru grupe valorice: grupa Roşie – echipele de pe locurile 1-6 în grupa A; grupa Galbenă – echipele de pe locurile 7-8 în grupa A, echipele de pe locurile 1-3 în grupa B şi prima clasată din grupa C; grupa Albastră – echipa de pe locul 4 în grupa B şi echipele de pe locurile 2-6 în grupa C; grupa Verde – echipele de pe locurile 7-10 în grupa C.În faza a treia a competiţiei vor avea loc meciurile din play-off, grupa valorică 9-16 şi grupa valorică 17-22, urmând a se juca în sistemul ”cel mai bun din cinci meciuri”.În 2018, podiumul Ligii Naţionale a fost ocupat, în ordine, de CSM Oradea, Steaua Bucureşti şi U BT Cluj.