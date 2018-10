Schi alpin: Lindsey Vonn se retrage la finalul sezonului 2018/2019

Sportiva de 33 de ani deţine recordul de victorii în Cupa Mondială la feminin, cu 82 de succese (patru titluri la general), fiind depăşită doar de suedezul Ingemar Stenmark, care a triumfat de 86 de ori.





"Acesta o să fie ultimul meu sezon. Cu siguranţă, mă voi retrage după acest an. Ar fi extraordinar dacă aş putea să bat recordul, dar dacă nu voi putea, a fost o călătorie grozavă şi sunt cea mai de succes femeie încă. Eu cred că este ceva de care să fiu mândră. Aşa că vom vedea ce se va întâmpla în acest an", a declarat Vonn, la New York.





Schioarea, care a lansat în 2015 o fundaţie concentrată pe educaţie, Lindsey Vonn Foundation, a precizat că intenţionează să se îndrepte către afaceri după ce va renunţa la sport.





Cu o carieră marcată de afecţiuni ale ligamentelor încrucişate şi fracturi, Vonn a câştigat singura medalie de aur la JO, în 2010, la Vancouver, în proba de coborâre. În palmaresul ei mai figurează două medalii olimpice de bronz, la Super G, tot în 2010, şi la coborâre, în 2018, şi şapte medalii la Campionatele Mondiale (două de aur, trei de argint şi două de bronz). La Pyeongchang, Vonn a devenit cea mai în vârstă schioare care a urcat pe podiumul olimpic, la 33 de ani şi patru luni.





Lindsey Vonn a ratat participarea la JO de la Soci, în 2014, din cauza unei accidentări la genunchi.