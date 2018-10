​VIDEO Khabib Nurmagomedov și-a cerut scuze după încăierarea din gala UFC 229 și a declarat că Vladimir Putin l-a sunat pentru a-l felicita

Khabib a declarat că nu înțelege cum oamenii aleg să vorbească despre ieșirea sa, în timp ce McGregor a vorbit urât despre aspecte personale din viața sa și a făcut acțiuni mai grave decât acesta.

"În primul rând, vreau să-mi cer scuze comisiei de atletism, Nevadei și Vegasului, știu că asta nu e partea mea cea mai bună. Sunt o ființă umană. Nu înțeleg cum oamenii pot vorbi despre faptul că eu am sărit pe cușcă. Dar faptul că el (n.r. Conor McGregor) a vorbit despre religia mea, despre țara mea, despre tatăl meu, a venit în Brooklyn și a stricat un autobuz, aproape a omorât câțiva oameni. Dar aceste lucruri? De ce oamenii vorbesc despre faptul că am sărit pe cușcă? De ce continuă să vorbească despre asta? Nu înțeleg. Sunt respectuos, tatăl meu m-a învățat <Trebuie să fii respectuos mereu!>. Toată echipa mea, cu care m-am antrenat în California timp de șapte ani, toată lumea știe cine sunt, toți prietenii mei, toată lumea care mă știe, știe cum sunt", a declarat rusul.

Khabib a adăugat că adversarul său și echipa lui sunt niște "mașini de renunțat" și că el este un adevărat campion.

"V-am zis, băieții ăștia, nu numai el, toată echipa lui și el sunt niște <mașini de renunțat> (n.r. Khabib a câștigat partida după ce l-a făcut pe McGregor să renunțe, prin strangulare). V-am zis. Când îl pui într-o poziție dificilă, va renunța. Ce s-a întâmplat astăzi? L-au numit campion mondial de două ori, la două clase diferite de greutate, dar astăzi a renunțat. Și de asta centura este aici, eu sunt aici, campion neînvins și vreau să zic ceva: Oamenii.. de fapt nu oamenii, mass-media. Mass-media schimbă MMA-ul, acesta este un sport plin de respect, nu e un sport de vorbit urât, cum v-am mai zis, vreau să schimb acest sport. Nu poți vorbi despre religie, despre națiune, știți, nu poți vorbi despre aceste lucruri și știți, lucrurile acestea sunt importante pentru mine. Vă mulțumesc că ați venit aici și m-ați așteptat. Știu că tatăl meu mă va lovi când voi ajunge acasă pentru că... știu că mă va lovi. Nevada, îmi cer scuze, Vegas, îmi cer scuze", a spus Khabib înainte să se ridice de la masă.

La finalul discursului, Khabib a declarat că Vladimir Putin l-a sunat pentru a-l felicita.





"Vă mulțumesc și sunt mândru. Toată presa spune că am făcut poze cu Putin sau ceva de genul și sunt foarte mândru. Vreau să vă spun că tocmai m-a sunat și mi-a spus că e foarte mândru de mine că am câștigat și m-a felicitat. V-am spus că o să schimb totul pe 6 octombrie și am făcut-o. Vă mulțumesc!", a adăugat Nurmagomedov.





