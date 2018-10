​VIDEO UFC 229: Încăierare incredibilă în Las Vegas, după ce Khabib Nurmagomedov l-a învins pe Conor McGregor

Khabib beats McGregor and then this madness kicks off \uD83D\uDE31\uD83D\uDE2E pic.twitter.com/gJnDtJ4rWo — GRM Daily (@GRMDAILY) October 7, 2018

În același timp, irlandezul stătea în cușcă, așteptând ca încăierarea să se termine, însă un om din staff-ul lui Khabib a venit lângă el și l-a lovit în timp ce acesta era cu spatele.





Khabib and his crew really about that smoke. \uD83D\uDC40



UFC 229 McGregor vs. Khabib pic.twitter.com/TbBOCcsnHx — Daren Le (@_KeepItDL) October 7, 2018

Președintele UFC Dana White a refuzat să îi ofere centura lui Nurmagomedov, spunându-i acestuia că acest lucru ar putea duce la probleme în arena din Las Vegas.

McGregor a părut uimit și a fost rapid escortat de echipa sa, în timp ce un alt campion, Daniel Cormier, a intrat în octagon pentru a-l calma pe Nurmagomedov, care a părăsit arena fiind înconjurat de poliție.

Lupta care a fost declarată "cea mai mare din istoria UFC", care a depășit recordurile de audiență și în care McGregor a revenit după o absență de 693 de zile, a adus acum semne de întrebare și îngrijorare pentru organizație.