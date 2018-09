​Box: Fostul campion mondial Victor Ortiz, arestat sub acuzaţia de viol

Ortiz se bucură de o mare popularitate în Statele Unite, după participarea sa la emisiunea "Dansând cu vedetele", precum şi pentru apariţiile în peliculele ''The Expendables 3'', ''Southpaw'' şi ''Once Upon a Time in Venice''.





Cauţiunea în cazul său a fost fixată la 100.000 dolari, boxerul fiind pus ulterior în libertate. Delictele au fost comise în luna martie a acestui an, la Oxnard (California), conform raportului poliţiei.





În vârstă de 31 ani, Victor Ortiz a pierdut centura de campion mondial WBC în septembrie 2011, în faţa compatriotului său Floyd Mayweather. El urmează să urce din nou în ring pe 30 septembrie, la Ontario (California), pentru a-l înfrunta pe americanul John Molina Jr.