VIDEO Turul Spaniei: Jelle Wallays (Lotto Soudal) s-a impus în etapa a 18-a - Simon Yates (Mitchelton - Scott) rămâne cu tricoul roșu

Belgianul a atacat încă din începutul etapei, cu Sven Erik Bystrom și Jetse Bol (Burgos-BH) și a câștigat etapa la limită în fața sprinterului Peter Sagan, după un efort spectaculos în ultimul kilometru. Simon Yates (Mitchelton - Scott) păstrează tricoul roșu înaintea celor două zile de munte din Andorra.

Etapa 18 | Stage 18 #LaVuelta18



\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Vive el último kilómetro de la victoria de @jellewallays gracias a @CarrefourES

\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 Live the last km. of Jelle's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/kgqqYD6SSF