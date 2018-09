VIDEO Turul Spaniei: ​Oscar Rodriguez (Euskadi Murias) s-a impus în etapa a 13-a - Jesus Herrada (Cofidis) rămâne liderul clasamentului general 

Clasamentul etapei:

1. Oscar Rodriguez Garaicoechea (Euskadi Basque Country - Murias) 04h17'05"

2. Rafal Majka (Bora - Hansgrohe) +19"

3. Dylan Teuns (BMC Racing Team) +30"

4. Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) +38"

5. Laurens De Plus (Quick - Step Floors) +43"

6. Merhawi Kudus (Team Dimension Data) +01'00"

7. Ilnur Zakarin (Team Katusha Alpecin) +01'12"

8. Pieter Serry (Quick - Step Floors) +01'21"

9. Edward Ravasi (UAE Team Emirates) +01'25"

10. Benjamin King (Team Dimension Data) +01'27"

11. Maxime Monfort (Lotto Soudal) +01'32"

12. Sergio Luis Henao Montoya (Team Sky) +01'32"

13. Joseph Rosskopf (BMC Racing Team) +01'39"

14. Sander Armee (Lotto Soudal) +01'43"

15. Eduard Prades Reverter (Euskadi Basque Country - Murias) +01'46"

16. Fabio Felline (Trek - Segafredo) +01'55"

17. Alex Aranburu Deba (Caja Rural - Seguros RGA) +02'09"

18. Cristian Rodriguez Martin (Caja Rural - Seguros RGA) +02'13"

19. Ben Gastauer (AG2R La Mondiale) +02'16"

20. Bauke Mollema (Trek - Segafredo) +02'32"

Clasamentul general (tricoul roșu):

1. Jesus Herrada (Cofidis, Solutions Credits) 54h50'19"

2. Simon Philip Yates (Mitchelton - Scott) +01'42"

3. Nairo Quintana (Movistar Team) +01'50"

4. Alejandro Valverde (Movistar Team) +01'54"

5. Miguel Angel Lopez Moreno (Astana Pro Team) +02'23"

6. Rigoberto Uran (EF Education First - Drapac P/B Cannondale) +02'33"

7. Jon Izaguirre Insausti (Bahrain - Merida) +02'35"

8. Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) +02'40"

9. Steven Kruijswijk (Team LottoNL - Jumbo) +02'44"

10. Emanuel Buchmann (Bora - Hansgrohe) +02'47"

11. Enric Mas Nicolau (Quick - Step Floors) +03'00"

12. David De La Cruz Melgarejo (Team Sky) +03'34"

13. Wilco Kelderman (Team Sunweb) +03'51"

14. George Bennett (Team LottoNL - Jumbo) +03'53"

15. Benjamin King (Team Dimension Data) +04'10"

16. Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) +04'13"

17. Fabio Aru (UAE Team Emirates) +04'19"

18. Rafal Majka (Bora - Hansgrohe) +04'45"

19. Michal Kiwatkowski (Team Sky) +05'02"

20. Gianluca Brambilla (Trek - Segafredo) +05'26"

Vezi momentul în care Oscar Rodriguez a trecut linia de sosire:

