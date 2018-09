VIDEO ​Turul Spaniei: Elia Viviani (Quick - Step Floors), victorie la sprint în etapa a zecea - Simon Yates (Mitchelton - Scott), în continuare liderul clasamentului general

Sprinterul italian, Elia Viviani, a obţinut astfel a doua victorie de etapă din Turul Spaniei, la o săptămână distanţă de succesul de la Alhaurin de la Torre.

Clasamentul etapei:

1. Elia Viviani (Quick - Step Floors) 04h08'08"

2. Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) -"

3. Giacomo Nizzolo (Trek - Segafredo) -"

4. Nelson Andres Soto Martinez (Caja Rural - Seguros RGA) -"

5. Marc Sarreau (Groupama - FDJ) -"

6. Danny Van Poppel (Team Lotto NL-Jumbo) -"

7. Ivan Garcia Cortina (Bahrain - Merida) -"

8. Jon Aberasturi Izaga (Euskadi Basque Country - Murias) -"

9. Simone Consonni (UAE Team Emirates) -"

10. Matteo Trentin (Mitchelton - Scott) -"

11. Tom van Asbroeck (EF Education First - Drapac P/B Cannondale) -"

12. Tosh van der Sande (Lotto Soudal) -"

13. Nacer Bouhanni (Cofidis, Solutions Credits) -"

14. Luis Guillermo Mas Bonet (Caja Rural - Seguros RGA) -"

15. Ryan Gibbons (Team Dimension Data) -"

16. Maximilian Richard Walscheid (Team Sunweb) -"

17. Fabio Sabatini (Quick - Step Floors) -"

18. Michael Schwarzmann (Bora - Hansgrohe) -"

19. Eduard Prades Reverter (Euskadi Basque Country - Murias) -"

20. Jordi Simon Casulleras (Burgos BH) -"

Clasamentul general (tricoul roşu):

1. Simon Philip Yates (Mitchelton - Scott) 41h03'00"

2. Alejandro Valverde (Movistar Team) +01"

3. Nairo Quintana (Movistar Team) +14"

4. Emanuel Buchmann (Bora - Hansgrohe) +16"

5. Jon Izaguire Insausti (Bahrain - Merida) +17"

6. Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) +24"

7. Miguel Angel Lopez Moreno (Astana Pro Team) +27"

8. Rigoberto Uran (EF Education First - Drapac P/B Cannondale) +32"

9. Steven Kruijswijk (Team LottoNL - Jumbo) +43"

10. George Bennett (Team LottoNL - Jumbo) +47"

11. Fabio Aru (UAE Team Emirates) +01'08"

12. Enric Mas Nicolau (Quick - Step Floors) +01'15"

13. David de la Cruz Melgarejo (Team Sky) +01'26"

14. Wilco Kelderman (Team Sunweb) +01'50"

15. Michal Kwiatkowski (Team Sky) +02'10"

16. Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) +02'33"

17. Rudy Molard (Groupama - FDJ) +02'43"

18. Benjamin King (Team Dimension Data) +03'01"

19. Laurens de Plus (Quick - Step Floors) +03'17"

20. Jack Haig (Mitchelton - Scott) +04'29"

Clasamentul pe puncte (tricoul verde):

1. Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) 83

2. Alejandro Valverde (Movistar Team) 81

3. Elia Viviani (Quick - Step Floors) 66

4. Benjamin King (Team Dimension Data) 58

5. Danny Van Poppel (Team LottoNL - Jumbo) 56

Clasamentul cățărătorilor (tricoul alb cu buline albastre):

1. Luis Angel Mate Mardones (Cofidis, Solutions Credits) 60

2. Benjamin King (Team Dimension Data) 33

3. Bauke Mollema (Trek - Segafredo) 24

4. Pierre Rolland (EF Education First - Drapac P/B Cannondale) 20

5. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) 10

Clasamentul pe echipe:

1. Team LottoNL - Jumbo 123h09'18"

2. Movistar Team +01'36"

3. Astana Pro Team +04'08"

4. Team Dimension Data +07'03"

5. Bahrain - Merida +07'46"

Etapa a unsprezecea va avea loc miercuri, între Mombuey şi Ribeira Sacra. Luintra, pe o distanță de 207,8 km.

Turul Spaniei se desfășoară în perioada 25 august – 16 septembrie, cele 21 etape având o distanță totală de 3254,7 km. În România, competiția poate fi urmărită pe Eurosport.

Aici poți vedea ultimul kilometru din etapa a zecea a Turului Spaniei:

Etapa 10 | Stage 10 #LaVuelta18



\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Vive el último kilómetro de la victoria de @eliaviviani gracias a @CarrefourES

\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 Live the last km. of Viviani's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/3kGg8vmatg