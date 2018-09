VIDEO Turul Spaniei: Alejandro Valverde (Movistar), victorie la sprint - Rudy Molard, în continuare tricou roșu

​Spaniol Alejandro Valverde (Movistar) s-a impus, sâmbătă, în etapa a opta a Turului ciclist al Spaniei, după un sprint de final la Almaden (Castilla-La Mancha). Francezul Rudy Molard rămâne liderul cursei, purtătorul tricoului roșu.

Veteranul spaniol l-a surprins pe campionul mondial slovac Peter Sagan pe linia dreaptă, confirmând astfel tricoul verde de lider în clasamentul pe puncte şi locul al doilea la general, primind o bonificaţie de zece secunde şi apropiindu-se la 37 de secunde de Molard.

Valverde a fost cronometrat pe cei 195,5 km dintre Linares şi Almaden în 4 h 35 min 54 sec, fiind urmat cu acelaşi timp de Peter Sagan (Bora - hansgrohe) şi de olandezul Danny van Poppel (Team LottoNL - Jumbo) etc.

La general, podiumul este completat de germanul Emanuel Buchmann (Bora - hansgrohe), aflat la 48 de secunde de purtătorul tricoului roşu, Rudy Molard.

Aici poți vedea un rezumat al etapei de sâmbătă:



Etapa 8 | Stage 8 #LaVuelta18



\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Vive el último kilómetro de la victoria de @alejanvalverde gracias a @CarrefourES

\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 Live the last km. of Valverde's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/xZVsHVbqmq