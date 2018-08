​VIDEO Turul Spaniei: Simon Clarke (EF Education First - Drapac P/B Cannondale) a câștigat etapa a cincea - Rudy Molard (Groupama FDJ), noul lider al clasamentului general

Clasamentul etapei:

1. Simon Clarke (EF Education First-Drapac P/B Cannondale) 4h36'07''

2. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) +00''

3. Alessandro De Marchi (BMC Racing Team) +00''

4. Davide Villella (Astana Pro Team) +08''

5. Floris De Tier (Team LottoNL-Jumbo) +08''

6. Rudy Molard (Groupama-FDJ) +08''

7. Maxime Monfort (Lotto-Soudal) +1'58''

8. Jonathan Lastra Martinez (Caja Rural-Seguros RGA) +2'00''

9. Franco Pellizotti (Bahrain Merida) +2'00"

10. Merhawi Kudus (Team Dimension Data) +2'00"

11. Andrey Amador (Movistar Team) +2'00"

12. Valerio Conti (UAE Team Emirates) +2'00''

13. Pavel Kochetkov (Team Katusha Alpecin) +2'00"

14. Hermann Pernsteiner (Bahrain Merida) +2'00"

15. Mikel Iturria Segurola (Euskadi Basque Country - Murias) +2'00"

16. Brent Bookwalter (BMC Racing Team) +03'52"

17. Sepp Kuss (Team LottoNL - Jumbo) +03'52"

18. Jai Hindley (Team Sunweb) +03'52"

19. Gianluca Brambilla (Trek - Segafredo) +03'52"

20. Salvatore Puccio (Team Sky) +04'55"

Clasamentul general (tricoul roşu):

1. Rudy Molard (Groupama FDJ) 18h27'20"

2. Michal Kwiatkowski (Team Sky) +01'01"

3. Emanuel Buchmann (Bora - Hansgrohe) +01'08"

4. Simon Philip Yates (Mitchelton Scott) +01'11"

5. Alejandro Valverde (Movistar team)+01'13"

6. Wilco Kelderman (Team Sunweb) +01'26"

7. Jon Izaguirre Insausti (Bahrain - Merida) +01'31"

8. Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) +01'34"

9. Nairo Quintana (Movistar Team) +01'34"

10. Steven Kruijswijk (Team LottoNL - Jumbo) +01'38"

11. Enric Mas Nicolau (Quick - Step Floors) +01'43"

12. Rafal Majka (Bora - Hansgrohe) +01'44"

13. Thibaut Pinot (Groupama FDJ) +01'44"

14. George Bennett (Team LottoNL - Jumbo) +01'46"

15. Miguel Angel Lopez Moreno (Astana Pro Team) +01'47"

16. Fabio Aru (UAE Team Emirates) +01'48"

17. Rigoberto Uran (EF Education First - Drapac P/B Cannondale) +01'49"

18. David De La Cruz Melgarejo (Team Sky) +01'54"

19. Hermann Pernsteiner (Bahrain - Merida) +02'00"

20. Benjamin King (Team Dimension Data) +02'06"

Clasamentul pe puncte (tricoul verde):

1. Michal Kwiatkowski (Team Sky) 46

2. Alejandro Valverde (Movistar Team) 33

3. Simon Clarke (EF Education First - Drapac P/B Cannondale) 30

4. Benjamin King (Team Dimension Data) 29

5. Alessandro De Marchi (BMC Racing Team) 28

Clasamentul cățărătorilor (tricoul alb cu buline albastre):

1. Luis Angel Mate Mardones (Cofidis, Solutions Credits) 36

2. Pierre Rolland (EF Education First - Drapac P/B Cannondale) 20

3. Benjamin King (Team Dimension Data) 12

4. Ben Gastauer (AG2R La Mondiale) 7

5. Bauke Mollema (Trek - Segafredo) 6

Clasamentul pe echipe:

1. Astana Pro Team 55h21'33"

2. Team LottoNL - Jumbo +03'04"

3. Movistar Team +03'23"

4. EF Education First - Drapac P/B Cannondale +04'35"

5. Team Dimension Data +05'07"

Etapa a șasea va avea loc joi, între Huércal-Overa și San Javier - Mar Menor, pe o distanță de 155,7 km.

Turul Spaniei se desfășoară în perioada 25 august – 16 septembrie, cele 21 etape având o distanță totală de 3254,7 km. În România, competiția poate fi urmărită pe Eurosport.

Ultimul kilometru al etapei a cincea din Turul Spaniei:

⚡ Etapa 5 | Stage 5 #LaVuelta18



\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Vive el último kilómetro de la victoria de @SimoClarke gracias a @CarrefourES

\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 Live the last km. of Clarke's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/Ob2ZfjsQX8