​VIDEO Turul Spaniei: Elia Viviani (Quick - Step Floors) a câștigat etapa a treia - Michal Kwiatkowski (Sky) rămâne liderul clasamentului general

​​Italianul Elia Viviani (Quick - Step Floors) a câștigat etapa a treia din Turul Spaniei la ciclism, desfășurată între Mijas și Alhaurín de la Torre, pe distanța de 178,2 km, după ce a dominat sprintul din finalul cursei. Italianul Giacomo Nizzolo (Trek - Segafredo) a terminat etapa pe poziția secundă, în timp ce slovacul Peter Sagan s-a clasat pe locul al treilea. Polonezul Michal Kwiatkowski (Sky) a încheiat cursa pe locul al treisprezecelea și a păstrat tricoul roșu (liderul clasamentului general).





Clasamentul etapei:



1. Elia Viviani (Quick - Step Floors) 04h48'12"

2. Giacomo Nizzolo (Trek - Segafredo) -"

3. Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) -"

4. Nacer Bouhanni (Cofidis, Solutions Credits) -"

5. Simone Consonni (UAE Team Emirates) -"

6. Danny Van Poppel (Team Lotto NL-Jumbo) -"

7. Michael Morkov (Quick - Step Floors) -"

8. Matteo Trentin (Mitchelton - Scott) -"

9. Ryan Gibbons (Team Dimension Data) -"

10. Tom Van Asbroeck (Tream EF Education First - Drapac P/B Cannondale) -"

11. Simon Clarke (Team EF Education First - Drapac P/B Cannondale) -"

12. Alejandro Valverde (Movistar Team) -"

13. Michal Kwiatkowski (Team Sky) -"

14. Ivan Garcia Cortina (Bahrain - Merida) -"

15. Marc Sarreau (Groupama - FDJ) -"

16. Eduard Prades Reverter (Euskadi Basque Country - Murias) -"

17. Wilco Kelderman (Team Sunweb) -"

18. Luka Mezgec (Mitchelton - Scott) -"

19. Jon Aberasturi Izaga (Euskadi Basque Country - Murias) -"

20. Gianluca Brambilla (Trek - Segafredo) -"



Clasamentul general (tricoul roșu):



1. Michal Kwiatkowski (team Sky) 09h10'52"

2. Alejandro Valverde (Movistar Team) +14"

3. Wilco Kelderman (Team Sunweb) +25"

4. Laurens De Plus (Quick - Step Floors) +28"

5. Jon Izaguirre Insausti (Bahrain - Merida) +30"

6. Fabio Felline (Trek - Segafredo) +30"

7. Emanuel Buchmann (Bora - Hansgrohe) +32"

8. Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) +33"

9. Nairo Quintana (Movistar Team) +33"

10. Bauke Mollema (Trek - Segafredo) +35"

11. Steven Kruijswijk (Team Lotto NL-Jumbo) +37"

12. Simon Philip Yates (Mitchelton - Scott) +37"

13. Enric Mas Nicolau (Quick - Step Floors) +42"

14. Rafal Majka (Bora - Hansgrohe) +42"

15. Dries Devenyns (Quick - Step Floors) +43"

16. Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) +43"

17. George Bennett (Team Lotto NL-Jumbo) +45"

18. Fabio Aru (UAE Team Emirates) +47"

19. Rigoberto Uran (Team EF Education First Drapac P/B Cannondale) +48"

20. Rudy Molard (Groupama - FDJ) +48"



Clasamentul pe puncte (tricoul verde):



1. Michal Kwiatkowski (Team Sky) 43

2. Alejandro Valverde (Movistar Team) 29

3. Elia Viviani (Quick - Step Floors) 25

4. Rohan Dennis (BMC Racing Team) 25

5. Wilco Kelderman (Team Sunweb) 20



Clasamentul cățărătorilor (tricoul alb cu buline albastre):



1. Luis Angel Mate Mardones (Cofidis, Solutions Credits) 24

2. Pierre Rolland (Team EF Education First - Drapac P/B Cannondale) 12

3. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) 5

4. Nans Peters (AG2R La Mondiale) 4

5. Alejandro Valverde (Movistar Team) 3



Clasamentul pe echipe:



1. Team Sky 27h 33'39"

2. Bora - Hansgrohe +48"

3. Quick - Step Floors +50"

4. Trek - Segafredo +56"

5. Movistar Team +01'05"



Etapa a patra va avea loc marți, între Vélez-Málaga și Alfacar, pe o distanță de 161.4 km.



Turul Spaniei se desfășoară în perioada 25 august – 16 septembrie, cele 21 etape având o distanță totală de 3254,7 km. În România, competiția poate fi urmărită pe Eurosport.





Ultimul kilometru al etapei a treia din Turul Spaniei: