VIDEO Cum joacă echipa de fotbal pentru nevăzători a României / “Fotbalul pentru noi este viață. Mișcarea este viață!”

“Fotbalul pentru noi este viață. Mișcarea este viață! Ce simțim? Simțim în primul rând plăcerea de a face lucrul dorit și o mare mândrie atunci când îmbrăcăm tricourile echipei naționale. Să reprezinți România este un lucru foarte frumos.”, a spus Florin Kovacs, golgheterul echipei.În această lună a fost inaugurat la Buftea primul teren de fotbal pentru nevăzători. Evenimentul a fost marcat cu o victorie în cadrul meciului de deschidere al unui turneu amical la care participă România, Moldova și Germania. Echipa noastrăa învins selecționata Republicii Moldova cu 3-0.“O parte dintre noi ne cunoaștem încă din timpul școlii, suntem aceeași generație, anii 79-84. Iubind acest sport ne-am unit cu toții și am încercat să dăm naștere acestei echipe care are în centrul ei axul prieteniei.”, a adăugat jucătorul.Meciurile lor se desfășoară în reprize egale, de câte 25 de minute fiecare cu pauză de 10 minute, jucătorii având dreptul la un time-out de câte 1 minut în fiecare repriză. Cele două echipe sunt formate din cel mult 5 jucători, din care 4 trebuie să fie complet nevăzători (categoria B1), si un portar care poate avea vederea normală sau partial normală (categoria B2 sau B3) si care va avea si functia de ghid.“Antrenamentele sunt ca la orice sport: condiție fizică, controlul mingii și relații de joc între jucătorii echipei. În momentul de față România partcipă în turneele de calificare. Anul trecut am jucat la Bacău în turneul de calificare cu Georgia, unde am câștigat și apoi am mers în Germania la Campionatul European.""Obiectivul următor este să ne menținem în următorii ani la Campionatul European, pe primele 8 locuri din Europa și sper să ajungem cândva inclusiv la mondiale și la paralimpiadă.” a declarant Sorin Lăpădatu, antrenorul echipei.Fotbalul paralimpic a fost dezvoltat în Spania, în 1986 și a ajuns în România în 2013. Primul meci internațional al reprezentativei române a avut loc în 2014, la invitația naționalei germane.Anul trecut, selecționata României a participat în premieră la un turneu final, Campionatul European de la Berlin.