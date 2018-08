VIDEO Turul Germaniei: Slovenul Matej Mohoric (Bahrain Merida), noul lider după ce a câștigat etapa a treia

Slovenul Matej Mohoric (Bahrain Merida) a câștigat, sâmbătă, etapa a treia a Turului Germaniei, desfășurată între Trier - Merzig, pe distanța de 176 km, devenind noul purtător al tricoului roșu de lider.





Mohoric s-a impus la sprint în fața germanului Nils Politt (Katusha) și a belgianului Pieter Vanspeybrouck (Wanty Groupe-Gobert), fiind cronometrat în 4h 12min 28sec. Grație bonusurilor, el a preluat și conducerea clasamentului general. Înaintea acestei etape, Mohoric se afla pe locul doi, după germanul Maximilian Schachmann (Quick Step), învingător în runda a doua.







"Planul nostru a fost să încercăm să câștigăm etapa și să luăm tricoul", a spus Mororic la sosire. "Am avut răbdare în timpul cursei, dar în final am încercat să atac. Nu am reușit să fac diferența, așa că am decis să aștept sprintul și a mers perfect".





Mohoric va trebui să-și apere tricoul duminică, în etapa a patra (ultima), cea mai lungă din acest tur al Germaniei (207,5 km), care îi va conduce pe rutieri de la Lorsch la Stuttgart. Ultima etapă are un profil care ar putea favoriza sprinterii, informează AFP.