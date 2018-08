Cronometrat în 4 h 50 min 36 sec, Schachmann a fost urmat pe podium de slovenul Matej Mohoric (Bahrain-Merida) şi de olandezul Tom Dumoulin (Sunweb), cel care a lansat ofensiva, relatează cotidianul francez L'Equipe. Locul 4 a revenit altui german, Nils Politt (Katiuşa).



Schachmann, care are 24 de ani, a adus a 57-a victorie pentru Quick-Step în acest sezon.



În clasamentul general, el are un avantaj de patru secunde faţă de Mohoric şi Dumoulin şi de zece secunde faţă de Politt.

