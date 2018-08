Jocurile Asiatice - Înot: Chinezoaica Liu Xiang, nou record mondial în proba de 50 m spate

În vârstă de 21 de ani, Liu este prima femeie care a coborât sub pragul de 27 de secunde.



Fostul record, 27 sec. 06/100, aparţinea compatrioatei sale Zhao Jing, fiind stabilit cu ocazia Campionatelor Mondiale de la Roma în 2009.



FINAL RESULT \uD83C\uDF89



Swimming Women’s 50m Backstroke



\uD83E\uDD47 CHN \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF3 Liu Xiang / 26.98

\uD83E\uDD48 CHN \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF3 Fu Yuanhui / 27.68

\uD83E\uDD49 JPN \uD83C\uDDEF\uD83C\uDDF5 Sakai Natsumi / 27.91



Get medal updates from our 18th Asian Games Official App or https://t.co/Gh7VUP64Zx#AsianGames #AsianGames2018 #EnergyOfAsia