Turul Franței: Danezul Magnus Cort Nielsen (Astana) a câștigat etapa a 15-a; Geraint Thomas (Sky), în continuare tricou galben

Magnus Cort Nielsen (Astana) a câștigat etapa a 15-a din Turul Franței, disputată între Millau și Carcassonne, pe distanța de 181,5 km. Cronometrat în 4h 25' 52'', rutierul danez a obținut prima sa victorie din carieră în Marea Buclă. Geraint Thomas (Sky) este în continuare purtătorul tricoului galben al competiției (liderul clasamentului general).

Locul al doilea a fost ocupat Jon Izaguirre Insausti (Bahrain Merida), iar pe trei a terminat Bauke Mollema (Trek-Segafredo).



⏪\uD83D\uDD3B Relive the last kilometer of stage 15 and the first win on @LeTour for @MagnusCort!

⏪\uD83D\uDD3B Revivez le dernier kilomètre de l'étape 15 et la première victoire de @MagnusCort sur le Tour !#TDF2018 pic.twitter.com/rSMjwgSjuk