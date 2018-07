Turul Franței: Fernando Gaviria a câștigat etapa a patra - Al doilea succes pentru columbian de la startul competiției

Columbianul Fernando Gaviria (Quick-Step) a câştigat, marți, etapa a patra a Turului Franței, desfășurată pe distanța de 192 kilometri, între localitățile La Baule și Sarzeau, după ce s-a impus la sprint în fața lui Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) și a lui André Greipel (Lotto Soudal). Belgianul Greg Van Avermaet se menține tricou galben.



Aflat la prima sa participare în Turul Franței, Fernando Gaviria are deja două victorii după primele patru etape. Columbianul a câștigat și prima etapă, desfăşurată pe distanţa de 201 kilometri, între Noirmoutier-en-L’Ile şi Fontenay-le-Compe.

Clasamentul etapei a patra:

Fernando Gaviria, câștigătorul etapei a patra din Turul Franței:



Enjoy how @FndoGaviria overtook Greipel and Sagan and made his way to the win! \uD83D\uDD0E\uD83D\uDCAA

Appréciez un peu comment Gaviria a doublé Greipel et Sagan pour décrocher la victoire ! \uD83D\uDD0E\uD83D\uDCAA#TDF2018 pic.twitter.com/Ai8OIZGZbV