Turul Franței: BMC a câştigat contratimpul pe echipe; Greg Van Avermaet, noul tricou galben

Echipa BMC a câștigat luni a treia etapă a Turului Franței, un contratimp de 35,5 kilometri la Cholet, care l-a stabilit ca nou tricou galben pe belgianul Greg Van Avermaet. BMC, echipă al cărei lider este australianul Richie Porte, a fost cronometrată în 38 de minute și 46 de secunde, cu 4 secunde mai bine decât rivala Sky.

Clasamentul etapei a treia:

Clasamentul general:

BMC, câștigătoare la contratimp în etapa a treia din Turul Franței:



So here are our winners of the day and our new Maillot Jaune! \uD83D\uDE4F\uD83D\uDC9B

Et voici donc nos vainqueurs du jour et le nouveau Maillot Jaune ! \uD83D\uDE4F\uD83D\uDC9B#TDF2018 pic.twitter.com/KXLo5x2MlC