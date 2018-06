​La 12 ani, indianul Rameshbabu Praggnanandhaa devine mare maestru internațional la sah, ratând cu câteva luni recordul mondial

La 12 ani, zece luni și 13 zile, acest băiat, fiul unui angajat dintr-o bancă din Chennai (sudul Indiei) a obținut prestigiosul titlu grație performanței obținute la un turneu de șah din Ortisei (nordul Italiei), care s-a încheiat duminică.Cu excepția titlului de campion mondial, titlul de mare maestru internațional (GMI) este cel mai ridicat pe care îl poate obține un jucător de șah. Recordul pentru cel mai tânăr mare maestru internațional rămâne la Serghei Kariakin, care l-a obținut în 2002 la vârsta de 12 ani și șapte luni.Din cauza veniturilor modeste, familia lui Rameshbabu Praggnanandhaa a fost reticentă în fața carierei de șahist a copilului, care a început să manifeste interes față de acest sport la 4 ani."Dar pasiunea sa de a juca șah era de neoprit, a trebuit să cedez și l-am înscris la un curs. Este de neoprit de atunci", a declarat tatăl său, care are același nume ca fiul său."Avea doar șase ani când a terminat pe locul doi la campionatul național pentru sub 8 ani. Atunci am știut că nu îl pot opri din cauza situației noastre financiare", a spus acesta, pentru The News Minute.Copilul se antrenează cel puțin șase ore pe zi li urmărește meciuri de șah pe internet. Sora sa de 17 ani, Vaishali Rameshbabu, este campioană la șah la femei.Cvintuplu campion mondial la șah și primul indian care a obținut titlul de mare maestru internațional, Vishwanathan Anand l-a felicitat pe tânăr: "Bine ai venit în club și felicitări, Praggnanandhaa", a scris el, pe Twitter.