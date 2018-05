Chris Froome, înainte de startul Turului Italiei: "Nu am făcut nimic rău"

"Înţeleg că toată lumea are dreptul la o opinie şi înţeleg, de asemenea, că mulţi oameni sunt frustraţi din cauza lipsei de informaţii", a precizat Froome. Comentariul acestuia vine după ce olandezul Tom Dumoulin (ultimul câștigător al Il Giro) l-a criticat pe ciclistul englez."Este decizia sa de a fi prezent aici. Aşa cum am spus anterior, dacă aş fi fost în situaţia lui, eu nu m-aş fi aflat aici. Nu este un lucru bun pentru ciclism. Toată lumea ar fi dorit ca acest lucru (controlul antidoping anormal) să nu se producă, inclusiv Chris Froome. Nu ar trebui să pornim cu dubii sau incertitudine, poate că el va câştiga Il Giro şi câteva săptămâni mai târziu vor decide să-i retragă titlul" -"Am încredere că oamenii vor împărtăşi punctul meu de vedere după ce vor avea la dispoziţie toate elementele procedurii, care ar trebui să fie confidenţială" - Chris Froome, rutier aflat în cursa pentru realizarea triplei Le Tour, La Vuelta și Il Giro.Ciclistul britanic, care va fi prezent în Turul Italiei pentru prima oară din 2010, a prezentat o concentraţie "anormală" de salbutamol cu ocazia unui control antidoping efectuat în luna septembrie, în cursul Turului Spaniei, fiind în continuare în aşteptarea unei decizii a tribunalului antidoping al UCI, transmite Agerpres.Cu prima ediție în 1909, Il Giro este una dintre cele trei mai competiții clicliste din lume, alături de Turul Franței și Turul Spaniei. Turul Italiei a pornit în 1965 din San Marino, apoi de la Atena în 1996, Nisa în 1998, Groningen în 2002, Seraing (Belgia) în 2006, Amsterdam în 2010, Herning (Danemarca) în 2012, Belfast în 2014 și Apeldoorn (Olanda) în 2016.