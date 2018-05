Tenis de masă: Protestul Federației române a fost respins - Meciul cu Olanda nu se va rejuca

Federația Română de tenis de masă a anunțat, pe pagina oficială de facebook, că protestul pentru rejucarea meciului cu Olanda a fost respins de organizatorii Campionatului Mondial din Suedia, scorul rămânând 1-3. FRTM a contestat faptul că echipa României pentru întâlnirea cu Olanda a fost hotărâtă de arbitru, acesta alegând jucătoarele în ordine alfabetică, iar cele mai bune componente, Samara și Szocs, au fost excluse de pe foaia de joc.



Potrivit FRTM, antrenorul României a aflat că foaia de concurs pe care voia să o completeze era deja făcută, de arbitru, pentru că nu s-a prezentat cu o oră înainte, o regulă nouă, adoptată în seara anterioară, când tricolorele erau la antrenament.







Federația Română spune că nu a fost informată, regulamentul fiind doar postat online, adăugând că, fie și potrivit noilor reglementări, arbitrul nu putea completa foaia decât în ordinea jucătoarelor noastre din clasamentul mondial.



Precizările Federației:



”Referitor la meciul România-Olanda, echipe fete, de la Campionatele Mondiale de Tenis de Masă Halmstad, din data de 29 aprilie, ora 20, sala B, masa 6.



Înainte de începerea meciului, Viorel Filimon, antrenorul echipei naționale feminine, s-a prezentat pentru întocmirea foii de concurs, la ora 19:12. În acel moment, a constatat că arbitrul completase deja foaia României, invocând faptul că antrenorul trebuia să se prezinte cu 60 minute înainte, în acord cu noua regulă adoptată în Jury meeting cu o seara înainte, la ora 19.



La insistențele antrenorului român, arbitrul a refuzat categoric să-l lase pe acesta să termine foaia și a completat singur echipa, în ordine alfabetică.



Imediat, FRTM a contestat acest lucru și după consultări ale regulamentului, am ales să jucăm în formula completată de arbitru, Irina Ciobanu, Adina Diaconu și Daniela Dodean (fără Eliza Samara și Bernadette Szocs, componentele principale ale echipei naționale). Apoi, imediat după terminarea meciului, am depus un PROTEST referitor la situația de fapt.



Este inacceptabil ca regulile, de orice fel ar fi, să se schimbe înainte cu mai puțin de 24 ore înainte de începerea Campionatului Mondial.



Facem precizarea că nicio țară nu a fost anunțată înainte că vor fi făcute modificări, iar participarea la Jury Meeting nu era obligatorie (la acea oră, România avea programat antrenamentul oficial în sala de concurs și antrenorul era cu echipa în sală).



După modificarea făcută, ea a fost publicată pe site-ul ITTF, fără nicio altă informare (la aceste Campionate Mondiale, organizatorii au decis să nu existe Pigeon box, ca de obicei).



Mai mult de atât, în regulile schimbate și publicate nu este specificat că arbitrul poate completa singur foaia cu echipa în ordine alfabetică, este stipulat doar că poate completa foaia după regula: ROU1, ROU2, ROU3, ceea ce înseamnă în acord cu poziția jucătorilor în clasamentul mondial (atâta timp cât nu e stipulat "ordine alfabetică"). Cu toate acestea însă, arbitrul a completat echipa în ordine alfabetică.



Am detaliat toate aceste lucruri în PROTEST și am cerut rejucarea meciului cu Olanda în condiții normale și așteptăm răspunsul oficial, după ora României 15:00.”



Luni, echipa feminină de tenis de masă a României a învins Polonia, cu scorul de 3-1, într-un meci din Grupa C a Campionatelor Mondiale de tenis de masă pe echipe de la Halmstad (Suedia).



În clasament, Coreea de Nord ocupă primul loc, cu 6 puncte, urmată de Taiwan (4 puncte), România (4 puncte), Olanda (2 puncte), Polonia (2 puncte) și Cehia (0 puncte).



România va juca marți ultimele meciuri din grupă, cu Taiwan, de la ora 11:00, și cu Coreea de Nord, de la ora 20:00.



Primele trei clasate din fiecare grupă la eşalonul Championship Division se vor califica în faza următoare, câştigătoarele celor patru grupe urmând să ajungă direct în sferturi. Formaţiile clasate pe poziţiile 4-6 în grupe vor continua să joace pentru locurile 13-24.