Lance Armstrong, bun de plată - Va da cinci milioane de dolari pentru a evita un proces

Armstrong a fost acuzat că a fraudat compania de stat US Postal, care sponsoriza echipa cu acelaşi nume, din care a făcut parte rutierul, prin faptul că s-a dopat sistematic între 1996 şi 2004, perioadă în care a câştigat de şase din cele şapte trofee în Turul Franţei.Floyd Landis a depus în 2010 o plângere pentru fraudă împtriva fostului său coechipier Lance Armstrong, pe baza unei legi care le permite celor care denunţă astfel de cazuri să primească o recompensă în caz de succes.După ce Armstrong a recunoscut în 2013 că s-a dopat, şi statul american s-a constituit parte în acest dosar şi a cerut despăgubiri de 100 de milioane de dolari.Armstrong s-a apărat, susţinând că nu a adus niciun prejudiciu US Postal prin acţiunile sale."Am avut întotdeauna acelaşi punct de vedere în ceea ce priveşte această afacere. E un caz fictiv deorece serviciul poştal nu a fost niciodată lezat", a declarat avocatul lui Armstrong, Elliot Petres, pentru New York Times.Din suma de cinci milioane de dolari, 1,1 milioane îi revin lui Landis, cel care iniţiat procedura juridică. Landis s-a dopat şi el şi a fost deposedat de titlul în Turul Franţei câştigat în 2006.În plus, Armstrong va mai achita 1,65 de milioane de dolari reprezentând cheltuielile de judecată ale lui Landis.