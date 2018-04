​Ciclism: Dosarul lui Chris Froome a ajuns la Tribunalul antidoping al UCI

Serviciul juridic al UCI a pasat dosarul către tribunalul antidoping după ce a ajuns la concluzia că nu se întrunesc elementele necesare pentru închiderea acestui caz în care este implicat cvadruplul învingător din Turul Franţei.Soarta lui Froome la tribunalul antidoping, o structură independentă a UCI, se va afla în mâinile judecătorului Ulrich Haas (Germania), un expert în materie care colaborează de asemenea şi cu Tribunalul de arbitraj al sportului (TAS) şi care s-a aflat printre cei care au redactat ultima versiune a codului antidoping.Froome, 32 ani, a fost depistat cu un nivel dublu faţă de cel admis la salbutamol pe 7 septembrie 2017 în timpul Turului Spaniei. Britanicul dispune de o scutire de uz terapeutic pentru a utiliza un bronhodilatator cu care îşi tratează astmul, dar el a fost testat cu cu un nivel dublu (2000 nanograme/mililitri) faţă de cel admis.Analiza dosarului lui Froome nu a fost însă stabilită şi procedura poate începe între 2 luni şi jumătate şi un an, deşi toată lumea aşteaptă o decizie înainte de Turul Italiei, primul mare obiectiv al britanicului din 2018, care are startul pe 4 mai la Ierusalim, sau mai ales înaintea Turului Franţei din 7 iulie. Froome încearcă să câştige în acest an pentru a cincea oară Marea Buclă.Campionul britanic a participat deja în acest an la Turul Andaluziei şi la cursa Tirreno-Adriatico, iar recent şi-a anunţat prezenţa la Turul Alpilor, preambulul pentru Turul Italiei.Recent, preşedintele UCI, francezul David Lappartient, a cerut echipei Sky să-l suspende provizoriu pe Froome, deşi britanicul poate concura conform actualelor reguli ale UCI.