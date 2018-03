Horia Colibășanu a plecat în Himalaya pentru a deschide o nouă rută pe Everest

“Expediţia din acest an este o provocare pentru mine, ca alpinist de mare înălţime. Mi-am propus să încerc deschiderea unei rute noi de urcare pe vârful Everest, bazându-mă pe experienţa de până acum şi în special pe cea de anul trecut, când am reuşit să rămân mai multe zile la rând la altitudine de peste 8.000 de metri”, a spus Colibășanu.Sportivul român îl va avea ca partener de expediție pe Peter Hámor (53), alpinist slovac care a urcat pe toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. Horia şi Peter au experienţă de echipă de 8 ani. Anul acesta, are loc cea de-a 20-a expediție internațională a lui Colibășanu şi cea de-a 15-a în Himalaya.Horia Colibășanu este considerat ca cel mai performant alpinist din istoria României, având în prezent în palmares ascensiuni de succes pe 8 din cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri din lume, afirmă sursa citată.Cele mai notabile ascensiuni ale lui Colibășanu sunt pe munții Annapurna, K2 și Dhaulagiri, trei din Top 5 munți mortali din lume, potrivit The Economist (mai 2013), care îl citează pe Eberhard Jurgalski, o autoritate în domeniu. Munții pe care a urcat până acum Colibășanu sunt: K2 (8.611m), Manaslu (8.163m), Dhaulagiri (8.167m), Shishapangma (8.027m), Annapurna (8.091m), Makalu (8.463m), Lhotse (8.516m), Everest (8.848m).Horia Colibășanu este singurul alpinist român care a primit distincția “Spirit of Mountaineering”, din partea British Alpine Club, primul și cel mai prestigios club montan din lume.