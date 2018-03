Federatia Spaniola de Rugby a cerut oficial rejucarea meciului cu Belgia care a dus la calificarea Romaniei la Cupa Mondiala

Federatia Spaniola de Rugby (FER) a cerut rejucarea meciului cu Belgia, condus de un arbitru roman si pierdut, scor 10-18, care a dus la calificarea Romaniei la Cupa Mondiala din 2019, potrivit news.ro.



FER spera ca World Rugby va permite rejucarea meciului, avand in vedere ca "imaginea rugbiului a fost afectata de acest meci".

Forul spaniol reafirma ca a cerut inca din februarie schimbarea brigazii romane de arbitri la meciul cu Belgia, dat fiind ca Romania si Spania se aflau in lupta directa pentru un loc la Cupa Mondiala.

"Faptul ca arbitrul a fost roman si ca federatia romana a avut interes in acest rezultat distruge orice premisa de impartialitate", sustine FER.

FER noteaza ca 19 decizii ale arbitrului au fost clar impotriva echipei Spaniei.

Comitetul pentru arbitri din cadrul Rugby Europe se va reuni, vineri, la Poznan, pentru a viziona meciul.

Echipa nationala de rugby a obtinut calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, in urma succesului surprinzator obtinut de Belgia in fata Spaniei, cu 18-10 (12-0), in Rugby Europe Championship.

Ibericii considera ca victoria Belgiei in fata Spaniei l-a avut ca "autor" pe arbitrul Vlad Iordachescu. Jucatorii spanioli l-au alergat pe arbitrul roman dupa meci, pentru a-i cere socoteala pentru prestatia sa, care, in opinia lor, a avantajat decisiv echipa gazda. Iordachescu a parasit cu greu terenul stadionului din Bruxelles, unde a avut loc meciul.

Arbitrul a taiat actiunile de atac ale Spaniei si le-a permis belgienilor sa placheze in aer, au acuzat jurnalistii de la cotidianul spaniol Marca.

Mai multi utilizatori ai retelelor de socializare au postat mesaje in care se declara consternati de delegarea unui arbitru roman la partida de la Bruxelles si il acuza pe Octavian Morariu, presedintele Rugby Europe, forul continental de profil, de "manevre" pentru calificarea Romaniei.

Rugby Europe, for condus de Octavian Morariu, a dat publicitatii, duminica, un comunicat, dupa scandalul izbucnit in urma meciului Belgia - Spania, in care precizeaza ca delegarile arbitrilor au fost facute inaintea turneului Rugby Europe Championship.

World Rugby, organismul care guverneaza rugbiul in 15 si care organizeaza Cupa Mondiala, s-a sesizat dupa scandalul de la meciul Belgia - Spania, arbitrat de un roman si a cerut detalii forului european, Rugby Europe, condus de Octavian Morariu.

"Desi World Rugby nu deleaga arbitri pentru Rugby Europe Championship, este in contact cu Rugby Europe pentru a intelege contextul evenimentelor legate de meciul dintre Belgia si Rusia de la Bruxelles, care a avut si un rol important in stabilirea unei echipe calificate la Cupa Mondiala din 2019", se arata intr-un scurt comunicat, publicat pe Twitter.