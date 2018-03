Jocurile Paralimpice 2018: Snowboard - Mihaita Papara, locul 11 la banked slalom

Papara a fost cronometrat cu timpul de 1 min 10 sec 85/100, realizat in mansa secunda din cele trei disputate.Medalia de aur a fost cucerita de americanul Noah Elliott, in 51 sec 90/100, argintul a revenit compatriotului sau Mike Schultz, inregistrat in 53 sec 42/100, in timp ce bronzul a fost adjudecat de croatul Bruno Bosnjak, in 54 sec 08/100.La startul probei s-au aliniat 13 sportivi.Luni, Mihaita Papara a ocupat locul 11 in proba de snowboardcross SB-LL1.Cu doar doua zile inaintea incheierii competitiei de la PyeongChang, in clasamentul pe medalii conduce delegatia Statelor Unite, cu 11 de aur, 12 de argint si 7 de bronz, urmata de sportivii paralimpici din Rusia (sub drapel neutru), 8-8-4, si Germania, 6-7-2, etc.