VIDEO Schi alpin: Tina Weirather a castigat pentru a doua oara consecutiv Globul de Cristal la slalom super-urias

Goggia, campioana olimpica de la coborare, proba in care obtinut miercuri Globul de Cristal, s-a impus cu timpul de 1min07sec92/100, fiind urmata de germanca Viktoria Rebensburg (1min08sec24/100) si de americanca Lindsey Vonn (1min08sec45/100).Weirather s-a clasat a sasea, cu timpul de 1min09sec00, dar victoria in clasamentul general i-a fost usurata abandonul elvetiencei Lara Gut.In clasamentul general, Weirather a ocupat primul loc, cu 461 puncte, urmata de Lara Gut (Elvetia) - 375, Anna Veith (Austria) - 339, Michelle Gisin (Elvetia) - 313, Sofia Goggia (Italia) - 311, etc.In clasamentul general al Cupei Mondiale, lider se mentine americanca Mikaela Shiffrin cu 1.673 puncte, urmata de Wendy Holdener (Elvetia) - 1.088, Viktoria Rebensburg (Germania) - 977 etc.