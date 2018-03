​VIDEO Schi alpin: Sofia Goggia a castigat Globul de Cristal la coborare - Lindsey Vonn a obtinut a 82-a victorie in Cupa Mondiala

Lindsey Vonn a terminat proba in 55sec.65/100. Soffia Goggia, medaliata cu aur in proba de coborare de la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, a fost cronometrata in 55sec.71/100. Podiumul a fost completat de americanca Alice Mckennis (55sec.93/100).Vonn este schioarea cu cele mai multe succese din istoria Cupei Mondiale feminine si vizeaza recordul absolut detinut de legendarul schior suedez Ingemark Stenmark, care a obtinut 86 de victorii in circuitul mondial de schi alpin, intre 1975 si 1989.La actuala editie a Cupei Mondiale de schi alpin, Sofia Goggia a inregistrat doua victorii, in probele de coborare de la Bad Kleinkirchheim si Cortina d'Ampezzo. Italianca a mai incheiat de patru ori pe pozitia a doua si de doua ori pe locul al treilea.1. Lindsey Vonn (SUA) 55''652. Sofia Goggia (Italia) 55''713. Alice Mckennis (SUA) 55''934. Viktoria Rebensburg (Germania) 55''985. Jasmine Flury (Elvetia) 56''026. Johanna Schnarf (Italia) 56''087. Tina Weirather (Liechtenstein) 56''148. Breezy Johnson (SUA) 56''219. Nicole Schmidhofer (Austria) 56''3410. Nadia Fanchini (Italia) 56''36 etc.1. Sofia Goggia (Italia) 429 puncte2. Lindsey Vonn (SUA) 4063. Tina Weirather (Liechtenstein) 3584. Cornelia Huetter (Austria) 2725. Mikaela Shiffrin (SUA) 2566. Michelle Gisin (Elevtia) 2407. Lara Gut (Elvetia) 1908. Ragnhild Mowinckel 1869. Stephanie Venier (Austria) 17310. Viktoria Rebensburg (Germania) 169 etc.1. Mikaela Shiffrin (SUA) 1673 puncte2. Wendy Holdender (Elvetia) 10683. Viktoria Rebensburg (Germania) 8974. Petra Vlhova 8645. Sofia Goggia 8586. Tina Weirather (Liechtenstein) 8477. Ragnhild Mowinckel 8318. Michelle Gisin (Elevtia) 7789. Frida Hansdotter (Suedia) 75710. Lindsey Vonn 732 etc.