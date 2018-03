Jocurile Paralimpice 2018: Mihaita Papara, locul 11 in proba de snowboardcross

Medalia de aur a fost cucerita de americanul Mike Schultz, cu timpul de 1 min 04 sec 73/100, argintul a fost obtinut de olandezul Chris Vos, in 1 min 03 sec 13/100, bronzul revenindu-i altui american, Noah Elliott, victorios in finala mica, in 1min 00 sec 73/100, in fata austriacului Reinhold Schett, 1 min 04 sec 45/100.Papara a ocupat locul 11, antepenultimul, in 1 min 20 sec 35/100. In optimi, Papara a fost invins de croatul Bruno Bosnjak.Singurul reprezentant al Romaniei la Jocurile Paralimpice 2018 va mai concura si in proba de banked slalom SB-LL1, pe 16 martie.