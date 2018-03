VIDEO Schi alpin: Kjetil Jansrud, invingator in proba de slalom super-urias de la Kvitfjell  - Norvegianul si-a asigurat micul glob de cristal

Medaliat cu bronz in aceasta proba la JO de la PyeongChang, Jansrud s-a impus cu timpul de 1 min 33 sec 21/100 in fata elvetianului Beat Feuz, cu 22/100, si a francezului Brice Roger, cu 33/100, care a produs surpriza de a urca pe podium, desi plecase din pozitia a 49-a.Cu 360 de puncte in clasamentul probei de slalom super-urias, norvegianul nu mai poate fi matematic ajuns de urmaritorii sai, mai ales dupa iesirea de pe pista, duminica, a principalului sau rival, norvegianul Aksel Lund Svindal.