Mo Farah spune ca a fost victima rasismului unuia dintre angajatii de paza de la un aeroport din Germania

Sportivul britanic Mo Farah, multiplu campion mondial si olimpic, afirma ca a fost victima comportamentului rasist al unuia dintre angajatii de paza de la un aeroport din Germania.

Farah a postat, marti, pe Instagram, un filmulet cu mesajul: "Trist sa vad comportament rasist in aceasta zi si in aceste vremuri. 2018".

Un purtator de cuvant al lui Mo Farah a declarat pentru Press Association Sport ca Farah a considerat ca a fost tratat incorect de personalul de paza de la aeroport si ca acesta a fost un incident rasist.

Potrivit bbc.com, in momentul incidentului invocat de Farah, sportivul urma sa se deplaseze de la Munchen in Etiopia, pentru o perioada de pregatire in vederea maratonului de la Londra, potrivit news.ro.