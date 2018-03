Inot: Un australian de 99 de ani a stabilit un nou record mondial la categoria sa de varsta (proba de 50 m liber)

George Corones a fost cronometrat in 56 de secunde si 12 sutimi, la o competitie din Queensland, timp superior cu peste 20 de secunde celei mai bune peformante anterioare, stabilita in 2009, de canadianul Jaring Timmerman (1:16.92).Corones se incadreaza in categoria de varsta la care a concurat, deoarece va implini 100 de ani in aprilie.Inotatorul originar din Brisbane a mai coborat o data sub un minut pe aceasta distanta (57.11), in urma cu cateva zile, dar timpul sau nu a fost omologat, deoarece nu exista un sistem automat de cronometraj.Organizatorii Jocurilor Commonwealth-ului, care au loc la Queensland, au decis sa-i ofere o sansa lui Corones de a bate recordul la 50 de metri si au pus la punct o cursa care sa respecte toate regulile FINA. George Corones a concurat singur, pe culoarul al patrulea al bazinului si a reusit o perfomanta mai buna."Am inotat exemplar, bine echilibrat... si am fost pregatit sa lovesc (marginea bazinului) la final foarte tare cu mana. Secretul a fost sa o iau progresiv, ridicand cate putin ritmul pe parcurs", a declarat recordmenul pentru BBC.Corones obisnuia sa inoate si in tinerete, dar a inceput sa o faca din ce in ce mai serios dupa ce a implinit 80 de ani, pentru a se mentine in forma. El inoata de trei ori pe saptamana si merge si la sala de fitness.Urmatorul obiectiv al lui George Corones este doborarea recordului la 100 de metri (3:23.10). El va incerca acest lucru sambata.