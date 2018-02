Comitetul International Olimpic a ridicat suspendarea Rusiei

Ridicarea suspendarii "este o decizie de cea mai mare importanta pentru noi", a mai spus Jukov.Rusia a concurat la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang sub drapel neutru, din cauza suspendarii Comitetului olimpic rus pentru aplicarea unui sistem de dopaj institutionalizatDelegatia sportivilor olimpici din Rusia si acronimul sau oficial OAR a ocupat pozitia a 13-a in clasamentul pe medalii de la PyeongChang, cu doar doua titluri olimpice si 17 medalii in total, fata de 13 titluri cucerite in urma cu patru ani, la JO de la Soci.Rusia a fost autorizata sa participe la JO 2018 sub drapel olimpic, cu 168 de sportivi considerati "curati" de catre CIO. Doi dintre ei, insa, au fost depistati pozitiv in urma controalelor antidoping, in timpul competitiei de la PyeongChang: Aleksandr Kruselnitki, medaliat cu bronz la curling dublu mixt (pozitiv la meldonium), si Nadejda Sergheeva, clasata pe locul 12 la bob 2 persoane (pozitiva la trimetazidina).Cele doua cazuri au convins CIO sa mentina suspendarea Rusiei pentru ceremonia de inchidere a Jocurilor, desfasurata duminica.