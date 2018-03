Halterofilul Stefan Tasnadi (vicecampion olimpic) a decedat la 65 de ani

"Stefan Tasnadi a fost unul dintre sportivii care au dus Clujul pana pe podiumul olimpic obtinand medalia de argint la editia din1984, de la Los Angeles. A impresionat prin forta si determinare, obtinand medalii mondiale si europene si stabilind recorduri nationale. Apoi, a contribuit in calitate de antrenor la formarea a zeci de sportivi, unii dintre ei ajunsi, la randul lor, pe podiumul olimpic", a transmis, miercuri, CS Universitatea.Stefan Tasnadi s-a nascut in comuna Sic, in 1953, si a fost timp de opt ani, intre 1976 si 1984, component de baza al lotului olimpic de haltere al Romaniei.El a participat la doua editii ale Jocurilor Olimpice, la Mocova 1980, unde s-a clasat al saselea la categoria 110 kg, si la JO de la Los Angeles 1984, unde a obtinut argintul olimpic.Stefan Tasnadi a stabilit peste 50 de recorduri nationale si a fost primul halterofil roman care a castigat medalii europene, mondiale si olimpice la categoriile mari de greutate.Clubul la care a fost legitimat de-a lungul carierei, AS Clujana, s-a desfiintat in 2001, iar pana in prezent a fost arbitru international de haltere si antrenor in cadrul CS Universitatea Cluj.