Raluca Stramaturaru (locul 7 la sanie la PyeongChang): "La urmatoarele Jocuri Olimpice ne putem pune obiectiv castigarea unei medalii"

"Nu cred ca este prea mult sa ne gandim la o medalie. Chiar am spus inainte de plecare ca noi chiar daca nu vom castiga la aceasta editie o medalie, sunt sigur ca la urmatoarele Jocuri Olimpice putem pune obiectiv o medalie. Speram la o medalie... acesta poate fi chiar obiectivul meu", a spus Stramaturaru pe Aeroportul Henri Coanda."Imi doream un loc cat mai bun inainte de Jocurile Olimpice si pot spune ca obiectivul nostru a fost mai mult decat indeplinit. Asta pentru ca obiectivul era undeva la locul 15. S-a intamplat insa sa fie locul 7. Mi-am dorit sa fac patru manse curate si acest lucru m-a ajutat sa am si un rezultat foarte bun. Multumesc tuturor celor care au fost alaturi de noi si ne-au sustinut. Am fost foarte fericita cand am vazut locul final. Antrenamentele de dinainte au mers bine si asta ne-a dat incredere pentru concurs. Ne bucura foarte mult ca lumea vorbeste despre sporturile de iarna, ceea ce inainte nu se intampla. Lumea stie acum ce este sania, bobul, skeletonul si restul", a adaugat sportiva in varsta de 32 de ani.Raluca Stramaturaru a reusit, pe 13 februarie, cea mai buna performanta a Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), locul 7 in proba feminina de sanie.Totodata, aceasta a fost cea mai buna performanta romaneasca din ultimii 24 de ani, la Jocurile Olimpice de iarna. Precedentul cel mai bun rezultat al tarii noastre a fost un loc sase ocupat de Ioan Apostol si Liviu Cepoi, la sanie-2, in 1994, la JO de la Lillehammer.Si al doilea rezultat romanesc ca valoare la PyeongChang a fost tot la sanie, in proba de stafeta pe echipe (Raluca Stramaturaru, Valentin Cretu, Cosmin Atodiresei/Stefan Musei), locul 10.A treia performanta a delegatiei Romaniei la JO 2018 s-a inregistrat la biatlon, unde stafeta masculina de 4x7,5 km (Cornel Dumitru Puchianu, George Razvan Buta, Gheorghe Iulian Pop, Nicolae Remus Faur) a terminat pe locul 14.Delegatia Romaniei s-a intors, marti, de la PyeongChang, fiind asteptata la Aeroportul Henri Coanda de reprezentanti ai Comitetului Olimpic si Sportiv Roman si ai Clubului Sportiv al Armatei Steaua.